S-a relaxat activitatea la buletine

După valul aglomerărilor din luna august, activitatea Serviciului buletine a revenit la normal. Dacă în săptămânile de foc, la ghișeele Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău, băcăuanii depuneau zilnic între 240-250 de cereri, iată că în luna septembrie, lucrurile sunt mult mai relaxate, funcționarii preluând între 160 și 170 de cereri, în zilele în care programul de lucru se prelungește până la ora 18.00. Cea mai aglomerată perioadă din an a fost în luna august, atunci când s-au dat bonuri de ordine pe două sau trei zile în avans. Ce-i drept, Serviciile de Evidența Populației din comunele Secuieni și Răcăciuni, înființate în anul 2014, care sunt mai aproape de Bacău, au preluat mult din volumul de muncă al funcționarilor din cadrul Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău. „Până la înființarea acestor servicii, pe lângă municipiul Bacău aveam arondate 35 de comune și am rămas cu 18. Ne-au luat 17 comune, iar acest lucru s-a cunoscut în activitate. Dacă ar fi venit în vârf de sezon 5-6 persoane din câte o comună, iată că ar fi 80-90 persoane pe zi. Oricum, persoanele arondate Serviciilor de Evidența Populației din comunele Secuieni și Răcăciuni, nu mai pot veni la noi să solicite cartea de identitate. Din momentul în care s-au înființat noile sedii, noi nu mai avem competență să preluăm cetățeni cu domiciliul în comunele respective”, declară cms.șef Ion Prisecaru, director executiv la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bacău. În județul Bacău au fost înființate 14 servicii de Evidență a Persoanei în orașele Bacău, Onești, Moinești, Comănești, Buhuși, Târgu Ocna, Slănic Moldova, Dărmănești și în comunele Dofteana, Sascut, Podu Turcului, Răcăciuni, Secuieni și Palanca. Acestea funcționează pe două compartimente: Evidența Persoanei și Stare Civilă. Astfel, băcăuanii care locuiesc în zonele îndepărtate pot obține mai ușor documentele necesare. 0 SHARES Share Tweet

