Pentru câteva zile, toate energiile au poposit la Central Plaza, acolo unde, în intervalul 5-8 octombrie s-a derulat cea de-a II-a ediție a Festivalului de Spiritualitate, Medicină Naturistă și Terapii Complementare „Holistic Therapy” Bacău. În acest interval, băcăuanii au putut vizita diferitele standuri în care expozanții au prezentat cristale și pietre semiprețioase, feng shui, produse naturiste, alimente bio, produse alimentare raw-vegane, suplimente nutritive, produse de detoxifiere, cosmetice bio, expoziții de carte de specialitate cu vânzare și multe altele. În sala de conferințe a festivalului, invitați speciali – psihologi, astrologi, numerologi, sociologi, maeștri spirituali, etc – au susținut workshopuri și discursuri. Vizitatorii, o parte cunoscători în domeniu, o parte aflați în încercarea descoperirii de noi orizonturi, s-au arătat încântați de tot ce a însemnat acest festival. Dacă aceștia au fost acaparați și vrăjiți de expunerile conferențiarilor pe de o parte, pe parte de „produse” au fost de-a dreptul fascinați. La un stand găseai cristale încărcate cu energii ce-ți pot rezolva o parte din probleme, cel puțin așa susțineau cei care le prezentau. Brățări din pietre semiprețioase, bețișoare parfumate pentru aromaterapie, lumânări speciale și câte și mai câte. La două standuri erau niște aparate cu care se făcea terapie cu câmpuri informaționale. Pe o masă mi-a sărit în ochi ceva care mi-a reținut atenția: Stardust. Dar nu era praf de stele așa cum am crezut, ci doar numele unei firme care producea un fel de pandative din pietre și cristale. La acel stand și-a făcut apariția un om care achiziționase un cristal din altă parte. L-a arătat doamnei de la stand, pe a cărei carte de vizită scria chiar așa: terapii reiki, terapii îngeri, citiri angelice. Dacă ești dinafara sistemului, așa cum sunt și eu, ai senzația că e vorba de un film SF. Omul cu cristalul se plânge că are o fantomă în casă și ca spiritul ăla face multe rele. Specialista îi explică faptul că spiritul este prins între două lumi și că ceva din casă nu o lasă să plece. La o primă evaluare ar fi vorba de o poză a răposatei. Evident că teraputa și-a oferit serviciile, dar nu știu cum a rămas. Pe un scaun alăturat, o femeie făcea un fel de terapie la un aparat căruia i se aprindeau niște chestii prevăzute cu niște cristale. Când la cap, când în poale. Era aparatul ăla pentru terapie cu câmpuri informaționale. „Pacienta” zice că și-a mai revenit în timp ce eu simțeam că parcă ceva nu e în regulă cu mine. Cineva încerarcă să-mi explice faptul că energiile mele sunt inferioare față de ce acolo și că asta mă afectează. Am respirat adânc și parcă mi-am mai revenit. Poveștile din această lume sunt mult mai fascinante și chiar merită exploatate. În această lume a terapiilor holistice și-a făcut loc și un grup de dansatori sportivi de la Academia de Dans Adamas Bacău care au arătat că și dansul poate fi o terapie, lucru apreciat de toți cei prezenți. În rest, discuții despre astrograme, terapie cu culori și câte și mai câte. La final, organizatorii au organizat și o tombolă la care au participat vizitatorii, câștigătorii prmind cărți și produse pe care le-au putut regăsi la standuri zilele trecute. „Din păcate, această ediție nu a fost așa cum mă așteptam, în sensul că mă așteptam la mai mulți expozanți, dar și la mai mulți vizitatori față de ediția inaugarlă din mai. Probabil numărul vizitatorilor a fost afectat de faptul că în această perioadă se fac pregătirile pentru iarnă și să nu mai vorbim de vreme, care nu este deloc favorabilă. Chiar și în aceste condiții, sunt mulțumită de această ediție, pentru că am avut invitați de valoare care au adus informații prețioase și de aceea sunt pregătită să anunț că ediția a III-a se va desfășura între 10 și 13 mai 2018 și că deja și-au anunțat participarea nume sonore din străinătate, cum ar fi Patrick Zeigler, fondatorul sistemului SKHM. Mă bucur pentru că la această ediție am avut și băcăuani care au conferețiat, oameni tineri cum este Mara Asande pe astrologie care studiază această ramură de trei ani”, a declarat Cornelia Solomon, reprezentant Holisterapia Center Bacău, organizatoarea Festivalului de Spiritualitate, Medicină Naturistă și Terapii Complementare „Holistic Therapy” Bacău. 0 SHARES Share Tweet loading...

