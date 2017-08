Tradiționala competiție Cupa DJST-SCM organizată de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret în parteneriat cu Sport Club Municipal Bacău în periada 25-30 august s-a încheiat. Turneul, structurat pe mai multe categorii de vârstă, 10 ani, 12, ani, 14 ani și 16 ani, fete și băieți, simplu și la dublu, a constituit un bun prilej de pregătire pentru cei peste 80 de sportivi de la mai multe cluburi din țară. Cele mai importante rezultate: -categoria 10 ani feminin: AnaMaria Chiriță-CSS Bacău, locul I; Eliss Lungu-Galați, locul II și Arina Șerbănescu-SCM Bacău, locul III. -categoria 12 ani feminin: Catrinel Onciulescu-Iași, locul I și Clara Adăscăliței-Piatra Neamț, locul II. -categoria 12 ani masculin: Eric Crivei-SCM Bacău, locul I și Darius Gabagh-Timișoara, locul II. -categoria 14 ani feminin: Daria Călin-Piatra Neamț, locul I și Diana Mesenciuc-Iași, locul II. -categoria 14 ani masculin: Radu Bosnea-Onești, locul I și Victor Grigoraș-Roman, locul II. -categoria 10 ani masculin: Ștefan Secară-Iași, locul I; Rareș Lupeș-SCM Bacău, locul II și Oliver Lovin-Moldosport Bacău, locul III. -categoria 16 ani feminin: Daria Tot-SCM Bacău, locul I și Adela Fărcășel-Roman, locul II. -categoria dublu 12 ani masculin: perechea Eric Crivei (SCM Bacău) – Andre Crețu (Sinaia), locul I și perechea Mario Andrieș (SCM Bacău) – David Macovei(CSM Moinești), locul II. „Din punctul nostru de vedere a fost un turneu bun, cu jocuri disputate. Este foarte important faptul că participanții la competiția noastră au susținut în același timp un stagiu bun de pregătire dar au și obținut puncte importante în clasamentele Federației Române de Tenis”, a declarat Mihai Ciuntea, antrenor de tenis la Sport Club Municipal Bacău. Ediția din 2017 a Cupei DTST-SCM a demonstrat încă odată că reuniunea băcăuană este o competiție serioasă și bine organizată și de la an la an atrage tot mai mulți participanți ceea ce duce implicit la dezvoltarea tenisului în orașul lui Bacovia. 0 SHARES Share Tweet

