Educatie S-a încheiat Bacalaureatul de toamnă - astăzi se afișează primele rezultate, până la ora 16.00 de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2017 s-a încheiat ieri, după ce candidații au avut de susținut ultima probă orală, cea de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. În total, în Bac-ul de toamnă s-au înscris 919 absolvenți de clasa a XII-a și a XIII-a. 868 dintre ei au fost de la învățământul de zi, 19 de la seral și 32 de la frecvență redusă. Au fost patru centre de examen pentru probele scrise: două în Bacău – la Colegiul Economic „Ion Ghica” și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, unul în Onești – la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” și unul în Moinești – la Liceul Teoretic „Spiru Haret” și 7 pentru susținerea probelor orale: cinci în Bacău – la Colegiul „Henri Coandă”, Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen”, Colegiul „Grigore Antipa”, Colegiul Economic „Ion Ghica” și Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, unul în Onești – la Colegiul Tehnic „Petru Poni” și unul în Moinești – la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”. Pentru prima dată de la organizarea acestei sesiuni de bacalaureat, examenul a început cu probele scrise și s-a terminat cu probele orale. Încă de la prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română, au fost 95 de absenți și un eliminat. A urmat apoi proba obligatorie a profilului, Matematică (profil real) sau Istorie (profil uman), unde, din 583 de candidați înscriși, 111 nu s-au prezentat. Și la ultima probă scrisă, cea obligatorie a profilului, au absentat 131 de candidați. La această probă, candidații au avut de ales între Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – pentru profilul real, și Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie sau Sociologie – pentru profilul uman. Primele rezultate vor fi afișate astăzi, 1 septembrie, eventualele contestații se vor rezolva între 2 și 5 septembrie, iar rezultatele finale vor fi publice pe 6 septembrie. În sesiunea de vară au fost înscriși peste 3.800 de absolvenți de liceu, iar rata de promovare a fost atunci de 84, 53%, cea mai mare din țară. În toamna anului trecut, au fost înscriși 943 de candidați, dar 139 au absentat. Atunci nu s-a luat niciun 10 pe linie și niciun 9, iar media de promovare a depășit cu puțin 20%. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.