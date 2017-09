Investiție de 5,8 milioane de lei la Pediatrie

Secția de Pediatrie a fost, luni, gazda unui eveniment care i-a făcut mândri pe medicii și asistenții medicali de aici: deschiderea Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU), nou-nouț, parte a proiectului „Reparații capitale la Ambulatoriu de Pediatrie – Realizare CPU”, care a costat în total 5,8 milioane de lei și a fost realizat din bugetul Consiliului Județean (CJ).

La deschidere au fost prezenți Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău, senatorul Dragoș Benea, președintele județenei PSD, deputatul Ionel Floroiu, Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău, Adrian Popa, managerul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău, dr. Raluca Dinu, director medical, șefi de secție din spital, jurnaliști. Oaspeții au fost invitați să vadă noua unitate de urgențe – luminoasă, primitoare, decorată în culori vesele – și au aflat care e destinația spațiilor: triaj, urgențe majore, urgențe imediate, urgențe minore, sală de consultații, cameră de gipsare, de izolare, salon de supraveghere etc.

