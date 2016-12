S-au taiat drastic despagubirile acordate unor minori accidentati grav

Curtea de Apel Bacau a desfiintat in totalitate sentinta Judecatoriei Bacau in cazul celor trei minori accidentati grav de o tânara, fara experienta la volan, si ramasi infirmi pe viata. Instanta de fond, in baza traumelor fizice si psihice suferite de copii, le-a acordat acestora despagubiri de peste 3.500.000 lei, plus 785 lei lunar pentru fiecare, insa in apel, sumele au fost reduse drastic.

In urma accidentului din 2013, produs pe raza comunei Plopana, cei trei minori, de 5, 15 si 16 ani, au suferit leziuni grave la nivelul picioarelor, politraumatisme si fracturi deschise, pentru care s-a intervenit chirurgical in mai multe etape, dar si traumatism abdominal, soc hemoragic si contuzie hepatica. Pentru Razvan (15 ani), timpul de ingrijiri medicale a fost de 370 de zile, dar starea lui nu este nici acum buna. Eliza (5 ani) si Alin (16 ani) au suferit amputatii la gamba dreapta, iar expertiza medico-legala din 2015 a concluzionat ca cei trei minori au ramas infirmi pe viata. Ceea ce inseamna, dincolo de suferinta, si costuri enorme pentru cumpararea protezelor necesare – peste 500.000 lei, dupa cum dovedesc inscrisurile depuse de Alin.

In momentul in care instanta de fond s-a pronuntat pe marginea despagubirilor, a fost luata in calcul si imposibilitatea victimelor de a-si câstiga singure existenta pe viitor. Valoarea daunelor a fost, insa, considerata nejustificata, in apel, fiind schimbata in totalitate sentinta. Curtea de Apel a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lânga Judecatoria Bacau si asiguratorul SC Asigurarea Româneasca – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP împotriva sentintei Judecatoriei.

Daca prima instanta a obligat asiguratorul sa le plateasca minorilor câte 785 lei lunar, respectiv echivalentul unui salariu minim net pe economie (actualizat cu indicele de inflatie), pâna la remedierea totala a starii de sanatate, in apel, suma s-a injumatatit. S-a taiat mult si din despagubirile morale – asiguratorul va trebui sa-i plateasca lui Razvan daune materiale de 9.700 lei si daune morale în cuantum de 200.000 lei, fata de 900.000 lei, cât primise initial reprezentantul legal al minorului.

In ceea ce-l priveste pe Alin, s-au redus considerabil si daunele morale, de la 900.000 lei la 240.000 lei, dar si daunele materiale, de la 539.500 lei la 12.000 lei. La fel s-a procedat si in cazul Elizei care a primit, la prima instanta, daune materiale de 14.410 lei si 1.200.000 lei daune morale, acestea din urma fiind reduse, in apel, la 280.000 lei. ASIROM va trebui sa plateasca si cheltuielile de spitalizare suportate de Spitalul Judetean de Urgenta Bacau (31.681,4 lei) si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi (16.377,847 lei), precum si de transport, suportate de Ambulanta Bacau (878,2 lei). In ceea ce o priveste pe soferita vinovata, pedeapsa a fost marita de la 1 an la 2 ani închisoare, cu suspendare.