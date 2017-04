Actualitate S-au stabili câștigătorii Galei Tânărului Antreprenor de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aflată la cea de-a II ediție, Gala Tânărului Antreprenor, organizată de Centrul European de Strategii Durabile, și-a stabilit câștigătorii joi seară, 6 aprilie, la Sala „Ioan Măric” din clădirea SIF Moldova. Au fost 16 tineri laureați care au participat pe două categorii, categoria „Start-up” fiind căștigată de Silvia Crețu Gherguț, cu afacerea Rowzisme-Bistro Raw Vegan, iar categoria „Excelență” fiind adjudecată de Adi Chirilă cu afacerea Salon Adi Chirilă. La eveniment au participat și au luat cuvântul Sorin Brașoveanu, președintele Consilului Județan Bacău, care a amintit de programul Start-Up Nation al Guvernului României, program de finanțare a tinerilor antreprenori; Dragoș Ștefan, viceprimarul municipiului Bacău, care a vorbit despre improtanța antreprenoriatului în dezvoltarea comunității; Andre Muit, ca membru al Consiliului Galei Tinerilor Antreprenori și ca reprezentant al societății civile; Dragoș Luchian, în calitate de antreprenor. În tradiția Galei de a încuraja și antreprenoriatul civic, membrii Comitetului de Inițiativă a proiectului „Bacău – Capitala Tineretului” au primit o mențiune specială pentru antreprenoriat civic (Gabriel Postolache, Lucian Popa, Alexandru Ciobanu, Cristian Ghingheș). 17 SHARES Share Tweet

