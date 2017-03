Social S-au încheiat Zilele Asistenței Sociale: Workshop despre parteneriate la „Betania” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Asociația „Betania” a găzduit ultimul eveniment dedicat Zilelor Asistenței Sociale, marcate în perioada 15-31 martie: workshopul cu tema „Parteneriatul public-privat în serviciile sociale – premisă pentru dezvoltarea durabilă a comunităților”. Întâlnirea a fost organizată de Sucursala Bacău a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România (CNASR), în parteneriat cu Asociația „Betania”, Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Hârja și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău. Alături de organizatori și sărbătoriți – asistenți sociali din instituțiile publice și ONG-urile din județ -, au fost prezenți Sorin Ailenei, subprefect, Daniela Țîțaru, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Doina Sîrghie, coordonator Biroul Avocatul Poporului, Daniela Pozînărea, director al Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Bacău, și Teodor Agache, director executiv AJPIS Bacău. „Intervenția asistentului social alături de ceilalți profesioniști vizează împuternicirea oamenilor aflați într-o situație de vulnerabilitate asfel încât aceștia să devină sau să redevină cetățeni activi, implicați, responsabili și capabili să genereze valoare socială și economică pentru comunitate”, explică Lucian Bodor, președintele CNASR Bacău. Intervenția asistentului social este o investiție în oameni – copii, părinți, alți adulți – și, ca orice investiție, aceasta se reflectă pe termen lung în dezvoltarea comunității, în dezvoltare durabilă a comunităților, mai arată președintele CNASR Bacău. Despre parteneriatul public-privat în asistența socială și despre rolul asistenței sociale au vorbit Sorin Ailienei, Dana Țîțaru, Andre Muit, Lucian Bodor, Luisa Avram, asistent social comunitar în Balcanu, căreia i-a fost acordat Premiul de Excelență la Gala Națională a Asistenței Sociale, pr. Ilarion Mâță, care conduce Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Hârja, Viorica Raba, FSC, și Ciprian Tudosă, DGASPC Bacău. Concluzia îi aparține tot lui Lucian Bodor: „Asistența socială promovează schimbarea socială, mobilizarea eficientă a resurselor pentru soluționarea problemelor, creșterea capacității oamenilor pentru a participa la dezvoltarea economică și socială a comunităților”. 2 SHARES Share Tweet

