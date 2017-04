Politica S-au încheiat înscrierile candidaților pentru șefia liberalilor băcăuani de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Se anunță un weekend plin de agitație, intenții bune și de elan electoral în sânul organizațiilor locale și mai ales a celei județene a Partidului Național Liberal. După cum au declarat mai toți candidații, se dorește readucerea partidului acolo unde îi este locul, în fruntea obștilor, adică tocmai locul pierdut atât de dureros la alegerile locale din iunie 2016. Și asta, mai ales în zonele unde PNL era partid istoric în cel mai propriu sens al cuvântului, cum a fost și municipiul Bacău în ultimii mulți ani. Ziua de marți, 18 aprilie, a fost ultima în care s-a mai permis depunerea de candidaturi pentru șefia Organizației municipale PNL și a celei județene, plus structurile de conducere aferente, respectiv Biroul Politic Municipal și Biroul Politic Județean. Cu mici excepții, surprize mari nu sunt, dacă este să citim listele de nume, dar confruntarea la urne se anunță interesantă. Petru șefia “municipalei” PNL Bacău au fost depuse șase candidaturi: consilierii locali Mircea Fechet, Adrian Miclăuș și Ilie Bîrzu, Dragoș Luchian, fost viceprimar și senator PNL, alături de mai puțin cunoscuții Sebastian Cucu și Viorel Cojocaru. Și-a retras candidatura Dan Berdilă.

Pentru conducerea Organizației Județene a PNL sunt doar două candidaturi. Prima, în ordine cronologică a depunerii, este a consilierului județean Petrică Mihăilă, iar cea de-a doua, a actualului lider al organizației, deputatul Ionel Palăr. Alegerile pentru Organizația Municipală PNL Bacău au loc vineri, 21 aprilie, de la ora 16.00, la Centrul de Afaceri și Expoziții, unde sunt așteptați peste 300 de votanți. Alegerile pentru Organizația Județeană PNL Bacău sunt programate pentru duminică, 23 aprilie, de la ora 10.00, tot la Centrul de Afaceri și Expoziții. Cu aceste două tururi de scrutin pornesc alegerile din interiorul PNL, care vor culmina la Convenția din luna iunie cu alegerea liderului partidului, precum și a structurilor de conducere la nivel național, ce vor înlocui actualul interimat.

