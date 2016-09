S-au imprumutat pe cinci mandate

PROMO



Gradul de indatorare al Bacaului si valoarea creditelor contractate de administratie au fost aduse in discutie in campanie, dar si inainte. Totusi, nici politicienii, nici curiosii din societatea civila nu au reusit sa obtina date exacte.

Ni le ofera, acum, Curtea de Conturi, ai carei specialisti, dupa verificarea documentelor primariei, au ajuns la concluzia ca, in 2014, bugetul Bacaului a fost angajat in cheltuieli suplimentare „contrar principiilor de gestionare economica eficienta si eficace”.

Mai exista un act riscant, acela prin care “entitatea controlata s-a indatorat cu 6,9 milioane de lei in plus, cu incalcarea prevederilor legale.”

Pentru ce obiective marete au fost imprumutati banii? Primul credit a fost contractat pentru a refinanta un credit mai vechi de la BCR si cofinantarea proiectului de retehnologizare a sistemului de termoficare, iar al doilea, cel din 2015, cu rambursare pâna la 20 de ani, pentru a sustine Thermoenergy in ultima iarna.

Prin urmare, administratia a facut un credit care va fi platit in cinci mandate pentru a acoperi cheltuielile fostei CET pe câteva luni. Asta in conditiile in care sub zece la suta din populatie e racordata la sistemul centralizat.

E rational? Cum ar fi ca un gospodar sa faca un imprumut pe 20 de ani ca sa-si cumpere lemne pentru o singura iarna? Cum am judeca acest gest? Familiile care contracteaza credite apoi nu reusesc sa le achite, cele care isi inscriu copiii la liceu apoi ii retrag din cauza ca in viata lor au aparut bolile, somajul etc. sau cele au adus pe lume mai multi copii si solicita ajutoare sociale sunt aspru criticate pentru lipsa lor de intelepciune.

Daca edilii nu au avut capacitatea de a gestiona eficient bugetul public, mai eficient decât isi administreaza banii saracii orasului, atunci e grav. Iar daca stiau ce fac, dar au avut alte interese, de moment, cum ar fi acumularea de capital electoral, si au decis ca pentru realizarea acelora sa amaneteze viitorul Bacaului, atunci e si mai grav.