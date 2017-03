Top Story S-a votat bugetul municipiului Bacău pe anul 2017 de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Consiliul Local Bacău s-a întrunit vineri după-amiază în ședința ordinară aferentă lunii martie, pentru dezbaterea unei ordini de zi pe care principalul punct a fost bugetul de venituri, cheltuieli și investiții al muncipiului Bacău. Nu mai puțin de trei ore au durat descuțiile la acest capitol, timp în care s-au făcut o mulțime de amendamente, majoritatea aprobate. Supus la vot, proiectul de buget, cu amendamente cu tot, a primit aprobarea a 21 dintre cosilierii locali și o abținere a consilierului local independent Cristian Ghingheș, ale cărui opt amendamente, ce vizau acordarea unor sume mai mari organizațiilor de tineret, au fost respinse. Prin urmare, cu o lună întârziere față de data când ar fi trebui să existe deja buget (amânare datorată întârzierii aprobării bugetului de stat) se poate trece efectiv la lucru și vor fi abordate obiective mult-așteptate de băcăuani. Primarul Cosmin Necula a spus însă că anul acesta se vor aloca sume mari proiectării, pentru că orașul duce lipsă de proiecte ce ar putea fi prezentate Uniunii Europene, Guvernului sau unor organisme financiare de unde s-ar putea obține bani pentru investiții majore. S-au alocat bani pentru proiectarea unui nou stadion, pentru proiectare la ceea ce mai este de făcut la Spitalul Municipal și Insula de Agrement, pentru execuția efectivă a 12 străzi, sistematizarea unor zone urbane, realizarea a trei creșe și grădinițe, a rezervei de apă a orașului, a unui centru pentru copii cu nevoi speciale, în colaborare cu Asociația Betania, a unor piste pentru bicicliști, rețele termice, proiecte pentru consolidarea blocurilor cu bulină roșie și multe altele. Partea neplăcută a lucrurilor este că municipalitatea trebuie să returneze Uniunii Europene suma de 1,1 milioane de euro sub formă de corecții financiare, cuprinsă și aceasta în buget, din cauza întârzierii realizării unor proiecte. Veniturile proprii ale municipiului în acest sunt de 193.740.000 lei, în timp ce veniturile de la bugetul de stat se ridică la 149.544.320 lei. Adică, un total de cheltuială de peste 340 de milioane de lei. De menționat și faptul că s-au alocat 55 de milioane de lei pentru investiții, sumă comparabilă cu cea de anul trecut, din care însă Primăria nu a reușit atunci să cheltuiască nimic.

Mai multe amănunte despre buget, despre discuții, dar și despre celelalte hotărâri adoptate, în ediția tipărită de luni a Deșteptării.

