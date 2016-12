Economie S-a scumpit din nou benzina - de la începutul anului, prețul la carburanți a crescut cu peste 10 la sută de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Băcăuanii care au trecut zilele acestea pe la benzinării au putut constata că prețul carburanților este mai mare decât cu o săptămână în urmă. De altfel, de aproape o lună, carburanții s-au tot scumpit. Majorarea prețurilor carburanților la pompă este pusă pe seama valorii barilului de petrol, ajunsă la cel mai ridicat preț din ultimele 17 luni. Numai în ultima săptămână, prețul la carburant a crescut cu 2 procente. De altfel, scumpirea carburanților era așteptată încă de la finalul lunii noiembrie, când Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a acceptat prima reducere a producției de la criza financiară din 2008, ceea ce a determinat ca prețul barilului de țiței să urce imediat cu 8%. Acordul OPEC vine după ce Arabia Saudită și aliații săi din Golf au acceptat reduceri majore ale producției, iar Iranul a fost de acord cu o înghetare a producției. Prin urmare, la stația de pe Milcov, aparținând OMV Petrom, compania cu cea mai mare rețea din țară, în ajunul Crăciunului, era afișat un preț de 5,22 de lei litrul de benzină obișnuită, de 95. Față de anul trecut, când de Crăciun, făceam un plin la mașină la cel mai mic preț din ultimii 6 ani. În acest an, încă din prima zi, pretul carburantilor comercializati în România a scazut abrupt odata cu aplicarea unei noi cote TVA de 20%. Scaderile au fost de 3,22%, în medie 16 bani pe litru. Un litru de benzină de 95 costa la stația Petrom de pe Milcov 4,61 de lei, ceea ce înseamnă că, într-un an, acest tip de carburant auto s-a scumpit cu fix…61 de bani (peste 13 la sută). Problema mare rămâne faptul că prețul la pompă este unul comparabil cu țările care au o putere de cumpărare triplă față de cea din România. Și comparația o pot face în special cei care au venit, acasă, de Sărbători. Vești bune, însă, la începutul lui 2017, când scumpirea la pompă de acum ar putea fi compensată de scăderea accizei. 15 SHARES Share Tweet

