S-a redeschis bacul din Furnicari

Activitatea bacului din Furnicari – Tamași a fost reluată luni, 20 martie. Cursele peste Siret (tur-retur) vor fi efectuate dimineața, între orele 6,30 și 10,30, și după-amiaza, între orele 14,30 și 18,30, în toate zilele săptămânii (luni-duminică) și vor avea o durată de 10 minute. Îmbarcarea din Furnicari va avea loc din oră în oră (6,30, 7,30, 8,30, 9,30 etc.). Bacul a fost construit după ce vechiul pod plutitor, afectat de indundațiile succesive, a devenit impracticabil. Consiliul Județean și Primăria Tamași, în parteneriat, au investit peste 1,3 milioane de lei în proiectul „Varianta de traversare a râului Siret în dreptul localității Furnicari", pentru a veni în ajutorul oamenilor din zonă care erau nevoiți să ocolească și făceau 15-20 km până în Bacău. Noul bac a fost dat în funcțiune anul trecut, la începutul lunii mai. Tarifele de transport: pasageri cu vârsta peste 5 ani – un leu, pasageri sub 5 ani – gratuit, autoturisme (inclusiv șofer) – 5 lei/buc., remorcă autoturism – 3 lei, autoturism 8+1 (fără pasageri) – 10 lei, moto, scuter, ATV – 2 lei, bicicletă (inclusiv biciclist) – un leu, animale – 0,5 lei/buc., căruță (incluzând animalele) – 3 lei.

