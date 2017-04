Social S-a prelungit termenul de „cumpărare” a vechimii în muncă de Elena Tintaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Persoanele care nu au ajuns încă la vârsta standard de pensionare şi vor să-şi completeze stagiul de cotizare la sistemul public de pensii vor beneficia de prelungirea termenului în care pot face acest lucru. Ele au posibilitatea să-şi plătească retroactiv contribuţia de asigurări sociale de stat (CAS) pe cel mult cinci ani, până în data de 31 decembrie 2017. Iniţial, termenul a fost stabilit la 27 aprilie 2017. Aşadar, mai au la dispoziţie cel puţin opt luni ca să-şi completeze stagiul de cotizare la pensie. Plata contribuţiei, pentru perioadele retroactive de maximum cinci ani, calculaţi la data încheierii contractului de asigurare cu Casa Judeţeană de Pensii, se va face într-o singură tranşă sau eşalonat, până la data de 31 decembrie 2017. Măsura a fost luată de către Guvernul României pentru a permite cât mai multor persoane din ţară şi străinătate să realizeze stagiul de cotizare necesar ieşirii la pensie. Este vorba despre persoanele care nu sunt pensionare şi nici asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii. Plata contribuţiei se va efectua pentru orice perioadă de dinaintea îndeplinirii condiţiilor de acordare a pensiei de limită de vârstă, pe cel mult cinci ani anteriori. Contractul se încheie de către titular sau mandatarul desemnat prin procură specială. Cota de contribuţie va fi diferenţiată în funcţie de perioada pentru care se achită. Astfel, pentru 2011, 2013 şi ianuarie-septembrie 2014 va fi de 31,3 la sută iar pentru octombrie-decembrie 2014, 2015 şi 2016, de 26,3 la sută. Aceste procente se vor percepe din cel puţin salariul de bază minim brut pe ţară de la vremea respectivă. Menţionăm că acest salariu a fost în 2011 de 670 lei, în 2012 şi ianuarie 2013-700 lei, februarie-iunie 2013-750 lei, iulie-decembrie 2013-800 lei, ianuarie-iunie 2014-850 lei, iulie-decembrie 2014-900 lei, ianuarie-iunie 2015-975 lei, iulie-decembrie 2015-1.050 lei, ianuarie-aprilie 2016-1.050 lei şi mai-decembrie 2016-1.250 lei. Să mai notăm că suma maximă asigurată nu va fi mai mare decât valoarea a cinci salarii medii brute pe economie din perioada respectivă. 0 SHARES Share Tweet

