Primele semne că sunt disfuncţionalităţi în sistemul de termoficare din zona amintită au apărut de marţi seară, când mai mulţi băcăuani de pe strada Electricienilor şi-au exprimat nemulţumirea pe reţelele de socializare. Oamenii reclamau că nu au căldură, însă, reprezentanţii Thermoenergy declară că instalaţiile au fost oprite temporar, preţ de aproximativ trei ore, timp în care s-a verificat prin sondaj unde există pierderea raportată de sistem şi de consumatorii din sudul oraşului. Furnizarea de agent termic ar fi fost reluată pe timpul nopţii, iar miercuri dimineaţă, la lumina zilei, s-au făcut din nou verificări. Pentru că avaria a fost localizată la o conductă care subtraversează şoseaua şi a fost nevoie de obţinerea unor autorizaţii ca să se poată interveni, angajaţii Thermoenergy au putut acţiona în vederea remedierii problemei abia în jurul prânzului. La ora 11.30, conducerea Thermoenergy a sistat furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă în zona afectată de avaria produsă pe strada Chimiei. „Sunt afectaţi de această oprire consumatorii arondaţi punctelor termice:PT 19, PT20, PT21, PT22, PT25, PT29 şi PT2. Deasemenea, au rămas fără căldură pe perioada intervenţiei Şcoala nr. 1 „Octavian Voicu”, Grădiniţa nr. 32 „Dumbrava minunată”, Colegiul „Dimitrie Mangeron”, Colegiul „Grigore Antipa” şi Colegiul „Henri Coandă”. Dacă lucrurile decurg normal, sperăm ca furnizarea să fie reluată imediat după remedierea avariei, în cursul acestei zile”, declară Radu Cristian Palade, director general la Thermoenergy Group SA Bacău UPDATE: La ora 15.00, echipa de intervenţie a Thermoenergy era în imposibilitatea de a ajunge la conducta avariată. Se pare că ţeava care a cedat se află poziţionată sub alte reţele, iar acest lucru face ca intervenţia să fie dificilă. „Intervenţia în sine nu este complicată, însă, este greu de ajuns la conducta avariată. Din această cauză este posibil ca timpul de lucru să se prelungească faţă de estimările iniţiale. Se caută în continuare soluţii, iar echipa de intervenţie nu va pleca de la faţa locului până nu remediază problema”, declară Narcisa Antoneac, purtător de cuvânt la Thermoenergy 52 SHARES Share Tweet

