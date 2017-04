Actualitate S-a încheiat Săptămâna Mondială a Imunizării de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Situația vaccinării la nivel mondial îngrijorează UNICEF, organizația care este cel mai mare cumpărător de vaccinuri pentru copii. Anul trecut, UNICEF a ajutat aproape jumătate dintre copiii sub vârsta de cinci ani, din o sută de țări, prin achiziția a 2,5 miliarde de doze de vaccinuri. În Nigeria, Pakistan și Afganistan poliomielita este încă endemică. Aceste țări au primit de la UNICEF cele mai multe doze de vaccinuri. Datele au fost prezentate cu prilejul Săptămânii Mondiale a Imunizării, care a fost coordonată de OMS și s-a încheiat duminică, 30 aprilie. „Vaccinurile sunt benefice” a fost tema generală a Săptămânii. Accesul la imunizare a condus la o scădere substanțială a deceselor în rândul copiilor sub cinci ani ca urmare a prevenirii bolilor prin vaccinare și a adus lumea mai aproape de eradicarea poliomielitei, arată UNICEF. Între 2000 și 2015, rata mortalității copiilor sub cinci ani din cauza rujeolei a scăzut cu 85%, iar cea cauzată de tetanosul neonatal cu 83%. „În ciuda acestor eforturi, în fiecare an, aproximativ 19,4 milioane de copii din întreaga lume nu beneficiază de vaccinările complete. Aproximativ două treimi dintre copiii nevaccinați trăiesc în țări afectate de conflicte. 1 din 5 copii sub cinci ani nu beneficiază de vaccinurile care îi poate salva viața din cauza sistemelor de sănătate slab dezvoltate, sărăciei și inegalităților sociale”, arată Raluca Dinu-Paicu, purtător de cuvânt al UNICEF. Din nefericire, statisticile arată că România a ajuns pe lista statelor în care rata de vaccinare a scăzut, după 2010, sub cea recomandată de OMS, de 95 la sută. Dacă la vaccinul împotriva rujeolei este, totuși, peste 90 la sută, în cazul altor vaccinuri a coborât până la 67 la sută. OMS arată că, în Europa, scăderea ratei vaccinarii a condus la epidemii ar fi putut să fie prevenite. Rujeola este una dintre cauzele principale de deces în rândul copiilor. În 2015, pe plan global, s-au înregistrat 134.200 de decese asociate rujeolei. Totuși, prin imunizarea împotriva rujeolei, între 2000 și 2015, au fost prevenite aproximativ 20,3 milioane de decese. 0 SHARES Share Tweet

