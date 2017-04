Top Story S-a încheiat Cupa României la Box de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sala de Atletism din Bacău a găzduit vineri, 7 aprilie, Galele Finale ale Cupei României la Seniori, ediția 2017. În program au fost 10 finale, meciuri care au oferit un spectacol savurat de un public numeros. La această competiție, pugiliștii băcăuani au reușit să câștige 4 medalii de aur și 2 de argint. Iată rezultatele complete din finale :

-Categoria 46-49 kg, Dragoș Manu (Buzău) l-a învins cu 4-1 pe Adrian Mihalache (Rovinari);

-Categoria 52 kg, Sebastian Arbuz (Bacău) a câștigat prin abandon în prima repriză în fața lui Gabriel Ștefan (Târgoviște);

-Categoria 56 kg, Sergiu Moraru (Zalău) s-a impus prin abandonul în repriza I a lui Alexandru Căpățână (Artro);

-Categoria 60 kg, Răzvan Andeiana (Dinamo Buc.) a câștigat prin abandon în repriza I în fața lui Cosmin Popa (Torpe);

-Categoria 64 kg, Alexandru Cuciureanu (Bacău) l-a învins pe Alexandru Popescu (Dinamo) prin KO în repriza I;

-Categoria 69 Kg, Nicușor Ciobanu (Bacău) s-a impus cu 4-1 în fața lui Adrian Zgavorogea (Bacău);

-Categoria 75 kg, Mariu Dumitru (Mioveni) a dispus cu 4-1 de Vlad Miron (Cluj);

-Categoria 81 Kg, Albero Biro a câștigat categoric, scor 5-0, în fața lui Adrian Ciobanu (Slatina);

-Categoria 91 Kg, Cătălin Cristea (Târgoviște) s-a impus la limită, 3-2, în jocul cu Vitalie Mîrza (Bacău);

-Categoria +91 kg, Adrian Poputea (Zalău) l-a învins fără drept de apel, 5-0, pe Ionel Osvat (Oradea). Pe lângă diplomele și medaliile oferite câștigătorilor în festivitățile de premiere s-au mai acordat și o serie de trofee, partenerilor care au sprijinit organizarea acestui eveniment. De remarcat este faptul că s-a acordat un trofeu în memoria fostului primar al Bacăului, Dumitru Sechelariu, cel care a susținut boxul băcăuan și care a contribuit decisiv la dezvoltarea boxului românesc. Trofeul a fost primit de către fiul acestuia, Doru Sechelariu. „Este o onoare să primesc acest trofeu în numele tatălui meu. Mărturisesc că am fost luat pe neașteptate. Este un gest nobil din partea organizatorilor și mă bucur că tatăl meu nu este uitat și că mai sunt oameni care îl respectă în continuare, pentru tot ceea ce a făcut pentru sportul băcăuan”, a declarat emoționat Doru Sechelariu. Trofeul i-a fost înmânat de către consilierul județean Răzvan Șendrea. Un alt trofeu a fost decernat antrenorului emerit Relu Auraș de către președintele Federației Române de Box, Vasile Cîtea, distincția fiind acordată pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment, dar și pentru personalitatea sa puternică. „Sunt foarte mulțumit de ce am văzut la această competiție, meciuri spectaculoase și de bună calitate. Decizii perfecte, fără nicio urmă de îndoială, lucruri care ne bucură și ne dau încredere pentru viitor. Trebuie să spun, în numele Federației, că suntem recunoscători pentru toți cei care s-au implicat în organizarea acestei ediții de Cupa României la Seniori”, a declarat Vasile Cîtea, președintele Federației Române de Box. Despre evoluția sportivilor băcăuani la această competiție ne-a vorbit chiar antrenorul emerit Relu Auraș : „Am avut 4 medalii de aur și 2 de argint la această Cupă. Este un rezultat foarte bun, excepțional, care ne dă încredere pe mai departe. Sportivii noștri au boxat la cel mai înalt nivel și sunt foarte mulțumit de ei.” Citiți în ediția de luni a cotidianului Deșteptarea, cronica integrală a acestui eveniment sportiv. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.