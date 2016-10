S-a incheiat Cupa Bacaului la Inot

Disputata sambata si duminica (29-30 octombrie) la Bazinul Olimpic de Inot, cea de-a IX-a editie a Cupei Bacaului, competitie destinata copiilor nascuti intre anii 2002 si 2009 s-a dovedit a fi un eveniment de succes.

Dupa cele doua reuniuni de concursuri s-a stabilit un clasament general pe grupele de varsta 2002-2005, respectiv 2006-2009, in functie de timpii obtinuti.

Va prezentam in continuare primele trei pozitii din clasamentul general, urmand ca in editia de marti, 1 noiembrie, a cotidianului Desteptarea sa aflati cele mai bune rezultate ale sportivilor bacauani pentru fiecare an de nastere in parte.

Masculin 100 m liber 2002-2005

1 Hriscu, Alexandru nascut in 2002 LPS Bacau : 56.72

2 Moscaliuc, Calin nascut in 2004 Universitatea Suceava: 57.10

3 Croitor, Sebastian nascut in 2002 CS Scolar 3 Suceava : 57.87

Feminin 100 m liber 2002-2005

1 Dodita, Ariana nascuta in 2002 SCM Bacau: 1:04.61

2 Zaharia, Delia nascuta in 2002 CS Delmadi Piatra Neamt: 1:04.93

3 Verciuc, Maria nascuta in 2005CS Scolar 3 Suceava:1:07.35

Masculin 50 m liber 2006-2009

1 Cojocaru, Carol 06 CS Nautica Bacau: 31.86

2 Hriscu, Rares 06 LPS Bacau: 32.68

3 Slavu, Rares 06 Aqua Sport Galati: 33.28

Feminin 50 m liber 2006-2009

1 Ursu, Ioana 06 CS Scolar 3 Suceava: 31.11

2 Ostafi, Delia 06 CS Scolar 3 Suceava: 31.59

3 Sauciuc, Oana 06 CS Scolar 3 Suceava : 32.49

Masculin 100m brass 2002-2005

1 Hriscu, Alexandru 02 LPS Bacau: 1:18.63

2 Magda, Teodor Stefan 04 SC Contratimp : 1:19.66

3 Socoliuc, Ionut 04 Universitatea Suceava: 1:20.91

Feminin 100m brass 2002-2005

1 Zaharia, Delia 02 CS Delmadi Piatra Neamt: 1:18.40

2 Dodita, Ariana 02 SCM Bacau: 1:19.84

3 Lucan, Daria 05 CS Scolar 3 Suceava: 1:22.20

Masculin 50 m brass 2006-2009

1 Cojocaru, Carol 06 CS Nautica Bacau: 43.90

2 Slavu, Rares 06 Aqua Sport Galati: 45.11

3 Niculae, Andreas 06 CS Atena Sport: 45.29

Feminin 50 m brass 2006-2009

1 Ursu, Ioana 06 CS Scolar 3 Suceava: 40.86

2 Ostafi, Delia 06 CS Scolar 3 Suceava: 42.23

3 Bostangiu, Adelina 06 Natantibus Tulcea: 42.59

Masculin 100 m fluture 2002-2005

1 Cotos, Serban 02 Universitatea Suceava: 1:01.98

2 Hriscu, Alexandru 02 LPS Bacau: 1:02.30

3 Bolfa, Robert 02 LPS Bacau: 1:04.70

Feminin 100 m fluture 2002-2005

1 Dodita, Ariana 02 SCM Bacau: 1:09.09

2 Zaharia, Delia 02 CS Delmadi Piatra Neamt: 1:13.30

3 Vacaru, Andreea Iuliana 05 SC Contratimp: 1:13.77

Masculin 200 m liber 2002-2005

1 Hriscu, Alexandru 02 LPS Bacau: 2:03.72

2 Cotos, Serban 02 Universitatea Suceava : 2:05.29

3 Moscaliuc, Calin 04 Univeristatea Suceava: 2:10.82

Feminin 200 m liber 2002-2005

1 Zaharia, Delia 02 CS Delmadi Piatra Neamt: 2:25.76

2 Dodita, Ariana 02 SCM Bacau: 2:25.99

3 Lucan, Daria 05 CS Scolar 3 Suceava: 2:28.57

Masculin 50 m fluture 2006-2009

1 Slavu, Rares 06 Aqua Sport Galati: 35.60

2 Cojocaru, Carol 06 CS Nautica Bacau: 36.91

3 Maftei, Leonard 07 CS Nautica Bacau; 37.14

Feminin 50 m fluture 2006-2009

1 Ostafi, Delia 06 CS Scolar 3 Suceava: 34.49

2 Ursu, Ioana 06 CS Scolar 3 Suceava: 34.62

3 Popovici, Petriana 06 CS Scolar 3 Suceava: 36.83

Masculin 100 m spate 2002-2005

1 Hriscu, Alexandru 02 LPS Bacau: 1:03.05

2 Croitor, Sebastian 02 CS Scolar 3 Suceava:1:06.50

3 Moscaliuc, Calin 04 Universitatea Suceava: 1:07.97

Feminin 100 m spate 2002-2005

1 Dodita, Ariana 02 SCM Bacau: 1:11.10

2 Zaharia, Delia 02 CS Delmadi Piatra Neamt: 1:14.72

3 Sicoe, Ana 03 SCM Bacau: 1:18.75

Masculin 50 m spate 2006-2009

1 Cojocaru, Carol 06 CS Nautica Bacau: 36.98

2 Hriscu, Rares 06 LPS Bacau: 39.16

3 Slavu, Rares 06 Aqua Sport Galati: 39.66

Feminin 50 m spate 2006-2009

1 Ursu, Ioana 06 CS Scolar 3 Suceava : 35.80

2 Sauciuc, Oana 06 CS Scolar 3 Suceava: 37.29

3 Ostafi, Delia 06 CS Scolar 3 Suceava: 37.98