S-a inaugurat Centrul pentru Sanatate „OXIGEN”

Asociatia „Stop Drog” si Asociatia „Sprijin in Dezalcoolizare”, au deschis in Bacau, pe str. Depoului nr. 6, printr-un proiect cu fonduri europene, un centru rezidential, de tip comunitate terapeutica, ce isi propune recuperarea si reintegrarea sociala a persoanelor dependente de alcool, droguri si alte substante psihoactive. Valoarea eligibila a proiectului a fost de 9.215.249.00 de lei, finantarea nerambursabila 9.030.944.00 de lei iar contributia beneficiarului a fost de 184.304.00 de lei.

Centrul pentru Sanatate „Oxigen” este dotat cu 10 dormitoare moderne cu câte 3 paturi (in total 30 de locuri de cazare), un cabinet de consiliere individuala, doua sali de terapie de grup, o sala de intretinere fizica, o sala de terapie ocupationala, o sala de relaxare, grupuri sanitare moderne si o bucatarie complet utilata.

Personalul centrului este compus din: un director de program, 4 psihologi,4 asistenti medicali, un terapeut ocupational, un instructor de fitness, un kinetoterapeut, o bucatareasa si personal administrativ. Inuaugurarea Centrului pentru Sanatate „Oxigen” a avut loc joi, 3 martie, de la ora 11.00, la eveniment fiind prezenti personalul centrului, reprezentantii unor O.N.G.-uri, autoritati locale si alte persoane reprezentante ale unor beneficiari de astfel de terapii.

„ Acest centru este destinat adultilor, celor peste 18 ani, fiindca pentru copii sunt alte proceduri. Cei care vor dori recuperare si tratare de dependenta de alcool si drog, vor veni si se vor interna aici timp de o luna sau doua, dupa caz. Aici vor beneficia de programul terapeutic Minnesota «Tratamentul in 12 pasi», program recunoscut pe plan mondial, cu cele mai bune rezultate. Fondurile pentru functionare vor fi atrase din sponsorizari, donatii, activitati lucrative care se fac in cadrul centrului cât si prin co-participarea beneficiarilor. Deja avem inscrisi sase beneficiari care vor intra in centru de luni, 7 martie.”

pr. Liviu Burlacu, director de proiect