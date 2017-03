Economie S-a disjuns dosarul prin care angajații Rafo își cer drepturile salariale salariații sunt așteptați cu documente pentru completarea noilor dosare rezultate de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Actualii și foștii salariați ai societății Rafo Onești sunt așteptați, până pe 30 martie, să aducă la sediul Sindicatului Rafinorul copii după deciziile de concediere sau întreruperea raporturilor de muncă ori copii după „raport per salariat” (din programul REVISAL). Documentele sunt necesare – spune reprezentantul legal al salariaților, Ion Marian – pentru completarea dosarelor rezultate după ce Tribunalul Bacău a hotărât disjungerea dosarului aflat pe rolul instanței prin care majoritatea salariaților solicitau recuperarea drepturilor de natură salarială neonorate de angajator în noi dosare care să cuprindă cel mult zece persoane. Astfel, pe rolul instanței s-a format un nou dosar, în care se judecă spețele „Salarii și drepturi salariale conform Contractului Colectiv de Muncă și Contractelor Individuale de Muncă încheiate pentru anul 2016 (pentru perioada 1.1 – 26.10.2016 până la deschiderea procedurii de insolvență), Salarii și plăți compensatorii după deschiderea procedurii de insolvență, Daune interese”. Instanța a luat această hotărâre „pentru buna administrare a justiției”, având în vedere „perioada diferită și situațiile juridice diferite în care se află părțile”. „După patru termene – a precizat Ion Marian -, instanța, la termenul din 13 martie, a amânt cauza pentru data de 8 mai, cu soluția disjungerii. Sper să fie ultimul termen, după care să așteptăm pronunțările pe grupuri de dosare, salariați și cele trei cereri”. Joi, 16 martie, rafinorii așteptau o soluție de la Tribunalul Bacău și în dosarul în care reprezentantul salariaților a solicitat ridicarea în parte a dreptului de administrare a administratorului special al debitoarei Rafo doar în ceea ce privește operațiunile financiare, urmând ca plățile efectuate de debitoare să fie avizate de administratorul judiciar. „Solicitarea – a mai spus Ion Ion Marian – a fost facută în scopul pregătirii documentației pentru accesarea Fondului de Garantare instituit prin Legea privind constituirea și utilizarea fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, singura variantă care poate aduce resurse financiare tuturor salariaților care au activat în perioada ianuarie-octombrie 2016, în limita a trei salarii brute pe economie. Șansele reale de a recupera parțial sau total drepturile salariale neachitate pentru anul 2016 sunt din fondul de garantare și dacă cineva propune și finanțează un program de reorganizare a rafinăriei, caz în care trebuie achitate toate creanțele existente”. Sindicatul Rafinorul i-a solicitat și administratorului judiciar al Rafo, Bogdan Gorde, „să efectueze demersurile necesare pentru plata creanțelor salariale”. 0 SHARES Share Tweet

