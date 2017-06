Onesti S-a descoperit cine a vandalizat Monumentul Regina Maria din Onești de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 19 iunie a.c., polițiști din cadrul Poliţiei Oneşti au depistat două localnice, una de 14 ani şi alta de 12 de ani, bănuite de săvârşirea infracţiunii de distrugere. Cele două tinere ar fi incendiat două coronae de flori depuse cu ocazia comemorării Zilei Eroilor de la Monumentul Eroilor Regina Maria din Oneşti. În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Din păcate, experienţa noastră în munca cu tinerii arată că mulţi dintre ei încalcă legea tocmai pentru că nu cunosc foarte bine faptele pentru care pot fi pedepsiţi prin lege. Părinţii trebuie să ştie că unui copil trebuie să i se explice foarte clar care sunt consecinţele unor acţiuni al căror erou principal poate fi chiar el. Ei trebuie să ofere copiilor o educaţie corepunzătoare, vorbindu-le despre urmările comiterii unor infracţiuni asupra lor şi a potenţialelor victime. Considerăm că recomandările de mai jos sunt de un real folos oricărui părinte: vorbiţi cu copiii şi adolescenţii despre valoarea proprietăţii personale şi publice şi explicaţi-le că distrugerile aduc prejudicii întregii comunităţii; explicaţi clar copiilor şi adolescenţilor că furturile, indiferent de valoarea lor, nu sunt probe de curaj, ci fapte pedepsite de lege; arătaţi-le că, în cazul săvârşirii unor furturi, însuşi hoţul va trebui să plătească pentru faptele sale; explicaţi copiilor şi adolescenţilor ce fel de pedepse pot primi ca urmare a comiterii acestor fapte (de ex. percheziţionarea locuinţei, interogarea, măsuri de internare într-un centru de minori); este bine să cunoaşteţi toţi prietenii copilului dumneavoastră, deoarece experienţa ne arată că, de multe ori, un anturaj nepotrivit poate avea o influenţă negativă asupra comportamentului şi preocupărilor lui testati felul în care copilul dumneavoastră cheltuie banii de buzunar sau economiile sale, iar în caz ca aveţi îndoieli cu privire la sume de bani care nu se justifică, staţi de vorba cu el; urmăriţi comportamentul copilului dumneavoastră observând dacă posedă lucruri pe care nu şi le putea permite: ceasuri, telefoane mobile etc; evaluaţi mereu, cu ajutorul discuţiilor, dacă copilul poate face diferenţa dintre faptele bune şi cele rele păstraţi mereu legătura cu şcoala pentru a cunoaşte comportamentul şi rezultatele la învăţătură pe care le are copilului dumneavoastră 16 SHARES Share Tweet

