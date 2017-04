Economie S-a deschis Karcher Center Bacău de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Miercuri, 15 martie, în incinta Metro, s-a deschis Karcher Center Bacău, magazinul care oferă peste 500 de echipamente și produse pentru curățare, de cea mai înaltă calitate. În ziua deschiderii, au venit peste 100 de clienți, semn că brandul Karcher reușește mereu să atragă pe cei interesați de o curățenie cu adevărat profesională. ”Aceste frumoase magazine Karcher din Bacău și Cluj, din incinta Metro, fac parte dintr-un proiect la care am spus DA. Este doar începutul, vom mai deschide și alte reprezentanțe pe acest model. Astăzi serbăm a cincea deschidere de magazin. Ne dorim să fim mai aproape de clienți, prin gama completă de produse pentru acasă şi o parte din produsele profesionale, accesorii și detergenți, oferim consiliere tehnică la nivel înalt, dar și service de calitate. Toate acestea pentru a lăsa clientului nostru o impresie care să facă diferența!”, a declarat Mădălina Chirilov, manager rețea Karcher. La rândul său, Vasile Munteanu, șef magazin Karcher Center Bacău, a fost la fel de mândru: ”Echipa Karcher Center Bacău a pregătit intens momentul, ne-am străduit ca fiecare detaliu din Center să fie la superlativ, iar cei peste 100 de clienți care ne-au trecut pragul s-au bucurat de consiliere de specialitate, produse premium și, nu în ultimul rând, de superdiscounturi. Rezultatele ne încurajază să continuăm pe acest drum”. Clienții care au trecut pragul Karcher Center Bacău s-au arătat plăcut interesați de noile apariții din orașul lor. ”Sunt client Metro, am observat pregătirile dumneavoastră legate de deschiderea magazinului și sunt încântat de ceea ce ați reușit să faceți; arată foarte bine”, a declarat unul dintre aceștia. ”Cunosc de mulți ani brandul, folosesc aparate produse de Karcher și mă bucur să am la îndemână un magazin cu o gamă variată de consumabile și accesorii, chiar și service”, a spus un alt client.

Karcher Center Bacău le-a oferit clienților reduceri de 25% la toate produsele, timp de o săptămână. Destinate atât uzului casnic cât și celui industrial, echipamentele Karcher sunt lider mondial în domeniu, compania germană cu o experiență de peste 80 de ani fiind prezentă în 160 de țări. Caracteristica dominantă a produselor Karcher este calitatea. Producătorul german nu face niciun fel de compromis în această privință, aducând consumatorilor tehnologii de top, multe dintre ele inventate chiar de fondatorul companiei și de urmașii acestuia.

