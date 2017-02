Top Story S-a deschis Expo Ambient Design Salonul Regional de amenajări interioare, exterioare și mobilier este organizat la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” din Bacău de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vineri, 24 februarie, la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău și-a deschis porțile a patra ediție a Salonului regional de amenajări interioare, exterioare și mobilier „EXPO AMBIENT DESIGN”. Evenimentul este organizat de societatea Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău (CAEx) în parteneriat cu Uniunea Arhitecților din România – Filiala Bacău-Neamț, Ordinul Arhitecților din România – Filiala Bacău-Neamț, Instituţia Prefectului Judeţul Bacău şi Misiunea Casa. Startul evenimentului a fost dat de directorul general al CAEx, Corneliu Pricope, care i-a avut ca invitați la acest moment pe subprefectul Sorin Ailenei, pe viceprimarul de Bacău Constantin Sctipăț și pe președintele Filialei Bacău-Neamă a Ordinului Arhitecților din România, Gelu Tudorache. „Cu această expoziție – a spus Corneliu Pricope – avem ocazia să acceptăm încă o dată că fără materiale de construcții la cea mai înaltă calitate, dar și fără proiecte de arhitectură sau de design nu putem construi case, hale industriale, nu putem realiza nicio investiție publică de profil. Firmele prezente la expoziție au venit cu oferte generoase, destinate profesioniștilor, specialiștilor în materie, dar și publicului larg. Expozanții au venit și cu soluții ecologice în materie de soluții pentru construcții, chiar de materiale de construcție care ne pot proteja sănătatea. Apreciez prezența unor firme consacrate în domeniu, a unor grupuri de firme asociate pentru a putea expune aici. Sâmbătă va avea loc o conferință de specialitate în cadrul evenimentului de la noi, la care vor fi prezenți și vor vorbi specialiști consacrați, cum este profesorul universitar arhitect Virgil Polizu, din București, dar și manageri de companii care vin în fața proiectanților, a inginerilor constructori și a arhitecților cu soluții noi, viabile”. Timp de trei zile (24 – 26 februarie), firme de profil din Regiunea Nord-Est, dar și din alte zone ale țării, expun o gamă largă de servicii și produse destinate amenajărilor interioare și exterioare și mobilier. Sunt prezente firme din domeniul amenajărilor interioare și exterioare, producători și distribuitori de mobilă și decorațiuni, producători şi distribuitori de materiale şi componente prefabricate pentru construcţii civile şi industriale. Vizitatorii, dar și firmele interesate, pot afla despre ultimele tendințe în domeniul design-ului de interior și exterior și vor beneficia de consultanță în arhitectură și proiectare în construcții. 1 of 23 De asemenea, sâmbătă, 25 februarie, de la ora 13,00, în Pavilionul Expozițional nr. 1 va avea loc Conferinţa „Ambient Design 2017”, în care se vor prezenta şi dezbate soluţii inovative pentru construcţii şi protecţia acestora. Expoziția poate fi vizitată, sâmbătă, între orele 10,00 și 18,00, iar duminică între 10,00 și 14,00. 10 SHARES Share Tweet

