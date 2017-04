Cultura S-a deschis Club Cultural Decebal, alternativă de delectare pentru publicul îndrăgostit de jazz, blues, teatru independent și carte de Madalina Rotaru -

Începând de joi, 20 aprilie, băcăuanii și nu numai au o nouă alternativă de a-și petrece timpul liber dar, mai mult de atât, de a-și da răgaz sufletelor lor să se hrănească cu acte culturale de calitate, chiar la ei în oraș. Aceasta, odată cu deschiderea oficială a Clubului Cultural Decebal, din incinta Hotelului Decebal Bacău, eveniment care a avut loc aseară, într-o atmosferă caldă, emoționantă și… muzicală. Club Cultural Decebal este un proiect inedit pentru Bacău, pornit prin parteneriatul dintre Hotel Decebal, Teatrul Municipal Bacovia, Clubul Sportiv Ecvestru Decebal și Centrul Beauty by Amy, gândit ca ”o alternativă culturală prin seri de jazz, blues, teatru independent și poezie” pentru publicul iubitor de astfel de manifestări. Deschiderea Clubului – care înseamnă, practic, trei spații dedicate din incinta Hotelului Decebal, respectiv Office Caffe, Lobby și Sala Mare – a debutat cu o conferință de presă la care inițiatorii proiectului și partenerii au dezvăluit câte ceva din acțiunile pe care le vor întreprinde chiar în aceste zile, dar și în viitorul apropiat, activități menite să atragă, pe termen lung, un public de calitate, dar și să întărească și să dezvolte parteneriate în domeniu. ”S-a născut în Bacău un proiect frumos, Clubul Cultural Decebal care, prin cele trei spații dedicate, va găzdui spectacole de teatru independent, concerte de jazz și blues, seri de poezie și lansări de carte. Ne propunem să colaborăm cu artiști locali și instituțiile culturale din Bacău. Am început cu Teatrul Municipal «Bacovia» care ne-a făcut onoarea să ne și aleagă parteneri chiar în aceste zile. Deschiderea e în forță cu un concert Maria Răducanu și Sorin Terinte, dar continuăm pe 22 aprilie cu un concert Blue Monday Ministers, iar în perioada 21-26 aprilie, în calitate de parteneri cu Teatrul Municipal «Bacovia», găzduim cinci spectacole din cadrul Bacău Fest Monodrame. Venim și în întâmpinarea publicului din afara orașului, pe baza biletului de intrare la evenimente, oferindu-se 25% discount la cazare în Hotel Decebal.”

Alina Mîrț, event manager Clubul Cultural Decebal Despre parteneriat și oportunitățile pe care acesta le lansează, a vorbit și managerul Teatrului Municipal „Bacovia”, acrița Eliza Noemi Judeu. ”A existat această dorință de a colabora cu Teatrul «Bacovia», iar prima idee de colaborare a fost aceea a unor seri de muzică și poezie. Acum însă, am intrat în parteneriat în cadrul Bacău Feste Monodrame, astfel că o să vorbim despre această primă idee ulterior, după terminarea festivalului. Acest parteneriat vine cu o mână întinsă spre actorii Teatrului Municipal «Bacovia» care se vor putea manifesta independent într-un astfel de spațiu, este, de asemenea, o mână întinsă copiilor și adolescenților care vor avea acces la educație muzicală și la poezie – atât contemporană, dar și prin readucerea la rampă a unor poeți îndrăgiți și consacrați, Esenin, Baudelaire, Rimbaud etc. -, dar este și o mână întinsă, generos, publicului băcăuan”, ne-a spus Eliza Noemi Judeu, managerul Teatrului Municipal „Bacovia”. Primul eveniment la Clubul Cultural Decebal, concertul susținut de Maria Răducanu și Sorin Terinte, imediat după conferința de presă, a avut loc special parcă pentru a confirma valorile în care cred organizatorii noului proiect și pe care își doresc să le promoveze în și pentru comunitatea băcăuană.

Din ceea ce va urma în viitor, reprezentanții Clubului Cultural Decebal ne-au dezvăluit câte ceva: spectacole de teatru independent, concerte jazz, blues, acoustic, lansări de carte, librărie în cafenea, precum și două evenimente care se doresc a deveni de tradiție în zilele de joi și duminică, prin seri de poezie și muzică pentru familie. Despre acestea însă, dezvăluirile pe larg, la momentul potrivit. 1 of 7 0 SHARES Share Tweet