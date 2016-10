S-a constituit filiala Bacau a Forumului Montan din România

Reprezentanti ai 15 unitati administrativ-teritoriale din Zona Montana a judetului nostru, dar si trei invecinate, au constituit, joi, 13 octombrie, la Darmanesti, filiala Bacau a Forumului Montan din România (FMR).

La reuniune au participat Lazar Latu – directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane (ANZM) din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), subprefectul de Bacau, Sorin Ailenei, Marius Gheorghita – vicepresedinte al Consiliului Judetean, academicianul Radu Rey – presedintele FRM si sefi ai unor institutii si organizatii bacauane, dar si ai unor Grupuri de Actiune Locala (GAL) bacauane.

Initiativa constituirii filialei FMR apartine lui Radu Antohe – expert al Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala din MADR, profesorului Dumitru Cojocaru, antreprenorului Petru Pal – din Ghimes-Faget si lui Vlad Mihai Ochiros, managerul GAL „Valea Muntelui”, din Asau.

Cele 16 localitati bacauane care au fost asteptate sa se inscrie in Forum sunt Agas, Asau, Balcani, Berzunti, Brusturoasa, Comanesti, Darmanesti, Dofteana, Ghimes-Faget, Manastirea Casin, Oituz, Palanca, Slanic-Moldova, Solont, Târgu Ocna si Zemes. Comuna Berzunti nu a fost reprezentata la reuniune, dar la eveniment au venit si cei din Onesti, Moinesti si Poduri.

Si Consiliul Judetean sustine crearea filialei Bacau a FMR.

„Am fost in administratia unei comune de munte (primar al comunei Pirgaresti n.r.), deci stiu ce inseamna viata acolo. De aceea ma bucur ca putem face astazi un lucru durabil pentru zona de munte. Vom fi alaturi de tot ce face acest Forum”, a spus Marius Gheorghita, vicepresedintele Consiliului Judetean Bacau

Subprefectul Sorin Ailenei crede ca statul trebuie sa fie un arbitru in astfel de initiative la infiintarea unei filiale a FRM. „Avem incredere in grupul de initiativa al filialei FMR. Infiintarea ei trebuie sa raspunda la intrebarea daca suntem sau nu in stare si la un astfel de demers. Statul nu ne mai ajuta ca altadata, deci sa ne bazam pe propriile forte, iar FMR este un exemplu”, a precizat subprefectul.

De ce o filiala FRM in judetul Bacau?

Initiativa infiintarii filialei Bacau a FRM vizeaza o zona speciala, cea montana, care reprezinta circa o treime din suprafata judetului.

„Scopul filialei Bacau a FMR – a spus Radu Antohe – va fi promovarea produselor montane traditionale, pe baza calitatii si a valorii adaugate, precum si identificarea legislatiei, organizarea micilor producatori agricoli în vederea deschiderii de magazine de degustare locale si la nivelul oraselor mari si identificarea resurselor si a conditiilor pentru organizarea periodica a unor piete volante în zona montana a judetului Bacau si in orasele mari din tara”.

La reuniunea de joi, vorbitorii s-au referit la necesitatea valorificarii culturale a zonelor montane, a tuturor resurselor de care dispun. „Am crezul ca aceste resurse pot fi bine valorificate”, a spus primarul din Darmanesti, Constantin Toma.

La finalul evenimentului, in comuna Ghimes-Faget a fost inaugurat primul magazin cu degustare de produse locale traditionale, „Degustarium”, deschis de omul de afaceri Petru Pal. Astfel de magazine sunt planificate in toata zona de munte.

„România s-a obisnuit de prea mult timp sa trateze muntele ca pe o colonie interna, luându-i-se tot ce i se poate lua si restituindu-i-se prea putin fata de nevoile populatiei si mediului. Comunistii au marginalizat muntele, ocupându-se exclusiv de agricultura de câmpie. Din pacate, situatia se mentine si in prezent. De aceea FMR cauta modalităţi complexe prin care se poate ameliora situatia actuală din satele de munte. Sunt necesare initiative de ordin legislativ, eforturi ce devin urgent necesare în cadrul unei «politici montane distincte» si, de aici, rolul societatii civile montane în colaborarea cu Guvernul”.

Academician Radu Rey

Ce este Forumul Montan din România FMR activeaza ca structura de legatura si de colaborare parteneriala principala cu ANZM si cu alte institutii guvernamentale, centrale si locale, cu responsabilitati în zona montana, pe teritoriul judetelor care au localitati în zona de munte la o altitudine de peste 1.000 m.

Forumul este organizatie neguvernamentala, de nivel national, membru activ în Parteneriatul Montan International si Euromontana, care reuneste peste reprezentanti din opt de judete – producatori agricoli, lucratori forestieri, comunitati montane si organizatii neguvernamentale, personalitati din sferele stiintifica, academica si universitara, specialisti ai dezvoltarii rurale si protectiei mediului precum si factori din administratie si politica – senatori si deputati în Parlamentul României. Alte filiale sunt in curs de constituire.