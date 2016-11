S-a baricadat in casa cu cei trei copii si a dat foc....

S-a baricadat in casa cu cei trei copii si a dat foc. Politistii s-au aruncat in flacari si au salvat minorii

- individul a blocat usile si geamurile iar intentia sa ar fi fost sa moara in incendiu alaturi de fiii lui - doi politisti au fost raniti in misiunea de salvare a copiilor si au ajuns la spital cu arsuri - pentru a putea fi imobilizat, barbatul a fost impuscat in picior