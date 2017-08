Miercuri, 9 august, s-a asfaltat strada Ciprian Porumbescu, pe tronsonul intersecţie cu str. Înfrăţirii – intrare spre Staţia de epurare a apelor uzate Bacău. Mai precis, pe strada Ciprian Porumbescu, situată în cartierul Izvoare, s-au executat lucrări de frezare a stratului de asfalt degradat, urmate de aşternere asfalt nou- asfalt cald, de 4 cm. După asfaltare vor fi refăcute şi marcajele rutiere. În următoarele zile, vor continua lucrările în cartierul Şerbăneşti, pe bl. Unirii, în zona Complexului comercial Şerbăneşti, unde va fi amenajată o parcare. Lucrările se realizează în cadrul contractului „Lucrări de îmbrăcare străzi în municipiul Bacău”. 18 SHARES Share Tweet

