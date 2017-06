Multimedia Rupt de beat la volan de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter http://www.desteptarea.ro/wp-content/uploads/2017/06/19067923_1171640769629961_501198653101178880_n.mp4 Azi-dimineata pe strada Alexandru Safran din Bacau, un sofer de 38 ani, din localitate, nu a pastrat distanta regulamentara in mers si a intrat in coliziune cu autoturismul din fata sa. Doi pasageri din autoturismul lovit au fost raniti usor, transportati la spital dar nu au fost internati. Soferul de 38 ani avea o alcoolemie de 1,18 mg/l alcool pur in aerul expirat. VIDEO: Serghiuta Ciprian 0 SHARES Share Tweet

