Încercările disperate ale sindicaliștilor CRAB de a lupta pentru drepturile salariale s-au lovit de un nou obstacol: concediul directorului general. Din ce spun sindicaliștii, se pare că după ce acesta le-a dat angajaților vestea proastă că le vor fi dimunuate salariile cu 16% începând cu 1 iulie 2017, directorul Ioan Bejan a plecat în concediu. A lăsat în urma lui frământări și întrebări fără răspuns. Conștienți de faptul că timpul trece în defavoarea lor, sindicaliștii din cadrul Companiei Regionale de Apă Bacău au solicitat o nouă întrevedere cu primarul Cosmin Necula. Reamintim că acționar majoritar la CRAB este Consiului Local cu 51%, iar Consiliul Județean deține 49% din pachetul de acțiuni. Din păcate, dialogul dintre sindicat și primar nu au avut nicio finalitate concretă în lipsa directorului Ioan Bejan. În aceste condiții, Constantin Neculcea, liderul sindicatului CRAB, a fost rechemat la masa discuțiilor, luni, 3 iulie, la ora 14.00, dată la care se presupune că va fi prezent în biroul primarului și directorul general al CRAB. "Primarul Cosmin Necula ne-a ascultat solicitările și a propus ca măsură de echilibrare a balanței, diminuarea salariilor personalului de conducere. Noi am venit cu propunerea ca salariile noastre să nu fie modificate sub un anumit prag, iar această propunere a fost consemnată. La negocierile finale se impune prezența directorului Ioan Bejan pentru că el este cel care semnează Contractul Colectiv de Muncă și nu primarul. În continuare suntem deciși să luptăm pentru drepturile care ni se cuvin!", declară Constantin Neculcea, lider de sindicat. În cazul în care negocierile nu vor avea finalitatea dorită de sindicaliști, aceștia vor continua acțiunile de protest, mergând până la sistarea apei.

