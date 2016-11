Sport „Rugby Tag Mixt- Dedeman”, eseu din prima! de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Prima editie bacauana a Festivalului „Rugby Tag Mixt- Dedeman", desfasurata marti la Scola „Constantin Platon" s-a dovedit o reusita. Organizata de profesorii Otilia Lazar, Otilia Zaharia si Alina Stefanco, sub directa indrumare a Federatiei Române de Rugby si cu sprijinul Companiei Dedeman, competita sportiva care este o versiune fara contact fizic a rugby-ului clasic a reunit la start nu mai putin de 18 echipe de la scolile si colegiile din judet. „Având in vedere numarul mare de echipe si entuziasmul cu care acestea au abordat competitia, tin sa remarc eficienta actiunii", a declarat prof. Otilia Lazar, care a avut si satisfactia ca echipa sa sa se impuna in competitia rezervata liceelor. Podiumul liceelor: 1) CN Catolic „Sf. Iosif", 2) CN „Grigore Antipa", 3) CN „Henri Coanda". Podiumul ciclului gimnazial: 1) Sc. Palanca, 2) Sc. „Miron Costin", 3) Sc. „Letea Veche". Podiumul ciclului primar: 1) Sc. „Domnita Maria", 2) Sc.nr. 10, 3) Sc. nr.1 „Negoiescu".