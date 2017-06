„Rostiri” la a treia ediție de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Bacău a avut loc a III-a ediție a festivalului – concurs de monologuri „Rostiri” înscris în C.A.E.R.I. la poziția 878/16.02.2017. În acest an, participarea a fost și mai numeroasă decât la edițiile precedente, căci s-au alăturat organizatorilor școli cu prestigiu din municipiu: Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”. Cu participare indirectă s-au înscris școli din mai multe orașe: Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, Școala Gimnazială Sat Strejnicu Prahova, Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța, Școala Gimnazială Nr. 49, București, Școala Gimnazială Nr. 1 Cornetu, județul Ilfov, Școala Centrală București. Întreaga activitate, desfășurată pe două zile, 7 și 8 iunie, a fost îndrumată de prof. Camelia Popa, inspector pentru educaţie permanentă şi mentorat la ISJ Bacău.

La o participare atât de numeroasă, organizatorii, prof. Carmen – Lucia Moisă, director – adjunct, Mădălina Alexoae, coordonator de proiecte şi programe educative, Alina Solomon, Daniela Mocondoi, Mariana Tînjală au avut mult de muncă, mai ales în ce privește preselecția candidaților.

Concursul s-a desfășurat pe mai multe secțiuni. Miercuri, 7 iunie, au intrat în concurs prichindeii de la clasele pregătitoare și cei de la clasele I. După o pauză în care juriul a deliberat, au urcat pe scenă piticii de la clasele a II-a, a III-a și a IV-a, toți pentru secțiunea în limba română.

Joi, 8 iunie, a venit rândul celor de la gimnaziu să-și etaleze talentul. Astfel, elevii claselor V-VIII au rostit cu seriozitate monologurile pregătite și apreciate de juriu. Apoi a venit rândul secțiunilor engleză și franceză, unde au evoluat, din nou, cei mici, dar și cei mari pentru a-și însuși râvnitul trofeu.

„Ediția a III-a a Festivalului concurs de monologuri Rostiri este, ca și cele precedente, un motiv de bucurie și împlinire atât pentru noi, cât și pentru părinți. De – a lungul acestor trei ediții am descoperit copii talentați, copii cu o dicție perfectă și cu un talent actoricesc deosebit. Acest festival este o bună ocazie de a depista copii cu un potențial uriaș în a urma o carieră artistică”, a declarat prof. Camelia Stamate, directoarea Școalii Gimnaziale „Alexandru cel Bun”. Câștigătorii de anul acesta sunt: Secțiunea I – clasele pregătitoare – I – premiul I – Jălboaie Tudor, Vlad Miruna, Trofor Daria, Pricope Cristian – premiul al II-lea – Stoica Arianna, Ungureanu Victor, Tănase Victoria, Costache Alice, Grosu Ștefania, Măriuț Serena, Miron-Tănase Cătălina, Crăciun Maya, Obreja Nicolle -premiul al III-lea – Chiscăneanu Ilinca, Năstase Ilinca, Ghiață Minodora, Moise Ioana, Gruia Victor -trofeul – Ojog Delia- secțiunea a II-a – clasele a II-a – a IV-a – premiul I – Vițelaru Matei, Ciorcilă Mara, Anchidin Ioana, David Mario, Margină Mateea, Iordache Sofia, Deleu Mihnea, Manolache Ilinca, premiul al II-lea – Manolachi Vlad, Șova Gâțu Christian, Alexandrescu Amelia, Scântei Daria, David Cuzmin, Șerbănescu Arina,

-premiul al III-lea – Cazacincu Crina, Floareș Raisa, Gheorghe Bianca, Pintilie Vlad, Gheorghiță Tudor -trofeul –Șufariu Mihnea- secțiunea gimnaziu – limba română – premiul I – Nechita Crina, Bârsan Mihnea, Antal Ștefan, Anton Ștefania, -premiul al II-lea – Tarcău Andrei, Bordeanu Dimitria, -premiul al III-lea – Zgaroi Gabriela, Chiriac Anda, Hriscu Rareș, Marcu Ioana, Timaru Alexandra, Anton Maria -mențiune – David Denis, Hagimă Alexandru, Sandu Andrei -trofeul – Munteanu Elena – secțiunea limba engleză – premiul I – Moisă Ecaterina, Pantelimon Ioana, Andrei Gabriela, Balan Delia, Iosub Ioana, Vizitiu Sara, Gherasim Alexia, Curcă Erica, Țuglia Maia, Necoară Anastasia, Pârlea Mara, Vătavu Mihnea, Anton Ștefania -premiul al II-lea – Ruști Ștefan, Săndulache Ștefan, Borțun Kriss, Cojocariu Mara, Bârsan Paul, Vatamaniuc Andrei, Costea Andrei -premiul al III-lea – Lepădatu Lara, Munteanu Matei,

-trofeul – Ojog Alexandru, Abu-Akil Sofia – secțiunea limb franceză – premiul I – Pîntea Eduard – premiul al II-lea – Lepădatu Robert, Mocanu Lorena -premiul al III-lea – Chiricea Miruna -trofeul – Ceaușu Maria. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.