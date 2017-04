Sport Ronțu, aur + barem pentru Europene Sărituri în apă/ Bergen Open de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Norvegia a găzduit weekend-ul trecut una dintre cele mai importante competiții de sărituri în apă, Bergen Open, care a reunit 200 de participanți din 12 țări. România s-a prezentat cu șase sportivi, șef de coloană fiind băcăuanul Alin Ronțu, câștigător al medaliei de aur la platformă 10 metri Juniori A. Totodată, săritorul antrenat de Adrian Gavriliu la SCM Bacău și-a îndeplinit si baremul pentru calificarea la Campionatul European de Juniori ce va avea loc tot la Bergen, la sfârșitul lunii iunie. Până la Europene, Ronțu va lua startul la Balcaniada de juniori de la Belgrad, programată în mai. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.