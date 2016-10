Ronald Gavril, o noua victorie in SUA

Pugilistul nascut in Bacau, Ronald Gavril, a câstigat meciul de sâmbata noapte cu Christopher Brooker, desfasurat la Las Vegas.

Meciul a fost unul disputat, in primele runde ambii combatanti impartindu-si cu generozitate pumni.

In runda a cincea, Brooker l-a lovit pe Gavril cu un upercut care l-a doborât, insa românul s-a ridicat si a reinceput lupta.

„Adversarul meu a fost foarte puternic, dar m-am întors in lupta ca sa câstig”, a spus Gavril.

„M-am antrenat extrem de greu cu echipa mea. Trebuie să spun că lovitura din runda a cincea m-a determinat sa ma concentrez si sa-mi regasesc puterea psihica”.

Gavril si-a invins adeversarul in runda a 10-a, prin KO.

“Multumesc tuturor fanilor care au fost in aceasta seara alaturi de mine! Sunt foarte multumit de performanta mea din acceasta seara, dupa cum s-a vazut am avut un adversar foarte puternic! Asa cum am promis, imi continui drumul catre titlul mondial!” – a scris Ronald Gavril pe Facebook, dupa meci.