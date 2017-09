Boxerul român Ronald Gavril a fost învins la puncte de americanul David Benavidez, în meci pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie, vineri, într-o gală desfășurată la Las Vegas. enavidez (20 ani) a fost văzut învingător de doi arbitri-judecători, cu 116-111 și 117-111, în timp ce Gavril a fost creditat ca învingător de altul, cu 116-111. David Benavidez, care a obținut a 19-a sa victorie la profesioniști din tot atâtea meciuri (17 KO), a devenit cel mai tânăr campion mondial din istorie la categoria supermijlocie, dar și cel mai tânăr campion mondial la zi, indiferent de categorie. Prima repriză a fost una de tatonare, după care Gavril a fost ceva mai activ, însă Benavidez a condus ostilitățile în următoarele runde. Românul a revenit treptat în meci și a deținut inițiativa în rundele de la mijlocul confruntării. Bendavidez a dat semne de reviriment în rundele 10 și 11, în aceasta din urmă punându-l în reală dificultate pe boxerul băcăuan. În ultima rundă, pe fondul dominării lui Benavidez, Gavril l-a surprins cu o lovitură de stânga la figură și l-a trimis pe american la podea, acesta fiind numărat de arbitru. Ronald ”The Thrill” Gavril (31 ani) a suferit a doua sa înfrângere la profesioniști, având 18 victorii (14 KO). Titlul WBC la supermijlocie fusese lăsat vacant de Badou Jack, colegul lui Gavril la Mayweather Promotions, care a urcat în categorie. Ronald Gavril a ratat șansa de a deveni al cincilea boxer român campion mondial la profesioniști, după Mihai Leu, Leonard Doroftei, Lucian Bute și Adrian Diaconu. AGERPRES 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.