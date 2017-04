Actualitate Romi din patru județe și-au sărbătorit „Ziua” în Bacău: Flori și lumânări, pe râul Bistrița! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sute de oaspeți sosiți din județele Moldovei au sărbătorit, în Bacău, Ziua Internațională a Romilor, marcată pe 8 aprilie. Bucureștiul a fost reprezentat de Andrei Ionescu, consultant pe probleme regionale al președintelui Asociației Partida Romilor Pro-Europa (APRPE). Organizator al manifestării a fost Centrul Regional Bacău al Asociației Partida Romilor Pro-Europa (APRPE). „Acțiunea are drept scop promovarea minorității rome din Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea, sucursalele din aceste județe fiind arondate Centrului Regional Bacău” a declarat Paustin Bălan, președintele APRPE Bacău și coordonator al Centrului Regional. Evenimentul a început dimineață cu întâmpinarea invitaților și a continuat, la ora 12, cu „Ceremonia Râului”, momentul cel mai emoționant al Zilei Internaționale a Romilor. Tinerii romi, oaspeți și gazde, s-au întâlnit în zona Podului Șerbănești și au lansat, în apele Bistriței, flori și lumânări în memoria strămoșilor care și-au început, cu o mie de ani în urmă, drumul către Europa, apoi către cele două Americi. După finalizarea ceremoniei, romii s-au reunit în sala de conferințe a EMD Bacău, unde au discutat despre importanța zilei de 8 aprilie și despre lansarea Centrului Regional Bacău a APRPE, înființat în această primăvară. „Am decernat diplome liderilor care sunt de foarte mult timp în mișcare, tinerilor talentați de la Conservator și altor tineri absolvenți de studii superioare, tineri care au continuat să promoveze educația și care sunt în mișcarea Partidei Romilor”, a explicat liderul APRPE Bacău. Pe scurt, diplomele de merit s-au acordat pentru implicare și aportul la Strategia de îmbunătățire a situației romilor din județ. Evenimentul organizat sâmbătă reprezintă un bun prilej de a evidenția și în spațiul public adevăratele valori ale romilor, a precizat Paustin Bălan. „Ziua de 8 aprilie reprezintă cea mai importantă sărbătoare a romilor de pretutindeni. De asemenea, întâlnirea cu autoritățile constituie o ocazie de a semnala problemele romilor din județul Bacău, probleme legate în principal de accesul lor la serviciile publice”, a declarat președintele filialei județene a Partidei Romilor. Despre marcarea acestei zile s-a discutat la primul congres internațional al romilor, care a avut loc în 1971, la Londra. La Congresul Mondial al Romilor din aprilie 1990, Comisia Lingvistică a Uniunii Internaționale a Romilor a oficializat alfabetul standardizat al limbii romani, decizia fiind semnată de 17 specialiști în domeniu, în prezența unui observator al UNESCO. Pe 8 aprilie 2002, romii au sărbătorit 1.000 de ani de la atestarea lor în Europa. 1 SHARES Share Tweet

