Curtea de Apel Târgu Mureş a menţinut măsura controlului judiciar pentru fostul primar Romeo Stavarache, în dosarul de mită în care acesta a primit o condamnare, la prima instanţă, de şase ani de închisoare cu executare. Sentinţa a fost dată vara trecută, iar alături de fostul edil au mai fost condamnaţi Liviu Goian , Liviu Cenuşă, şi Constantin Apostol, fost director la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, la câte 3 ani închisoare fiecare, pentru complicitate la luare de mită. Instanţa de fond a dispus încetarea procesului penal faţă de Costel Căşuneanu, pentru infracţiunea de dare de mită, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2008 – 2011, fostul primar Stavarache, direct sau prin intermediul celorlalţi inculpaţi, ar fi pretins şi primit, de la patru oameni de afaceri, mai multe sume de bani – în total, spun procurorii, circa 2,3 milioane de lei. Următorul termen în acest dosar este la mijlocul lui februarie. 6 SHARES Share Tweet

