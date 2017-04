Romeo Stavarache a fost achitat în dosarul „Apartamentul”

Curtea de Apel Alba Iulia l-a achitat pe Romeo Stavarache, fostul primar al municipiului Bacău, de acuzația de Abuz în Serviciu în dosarul „Apartamentul”, în care era acuzat ca ar fi atribuit ilegal o locuință din fondul locativ al Primăriei.

Stavarache fusese condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, în 2015, de Tribunalul Bacău. După condamnare, Stavarache a fost suspendat din PNL.

„Pe 1 aprilie s-au împlinit trei ani de zile de când am fost trimis în judecată. Eu am fost introdus în 2014 în acel dosar de DNA, început din 2009. Prima oară când am fost trimis în judecată am spus că am încredere în justiția română. Cred că se va face dreptate și în al doilea dosar. Înlăturarea mea de la putere a fost făcută de unii oameni care au vrut să preia toată puterea în Bacău. Era o problemă mai delicată, avocații au ridicat problema că tentativa de abuz în serviciu nu este în codul penal. Erau documente falsificate în dosar. Vreau să-mi văd de familia mea, de viața mea, nu cred că are rost să mai discutăm acum despre politică”, a declarat Romeo Stavarache în direct la Antena 3.