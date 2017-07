Contrasens România și Rusia de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Dacă veți face un sondaj pe stradă, la întâmplare, marea majoritate a răspunsurilor la această întrebare ar fi: rușii. Orice copil știe că rușii sunt cei mai mari dușmani ai țării și abia așteaptă să ne invadeze cu armatele lor ca să ne fure țara. Țară pe care, oricum, o fură prin firmele rusești care-și desfășoară activitatea în România, spre deosebire de firmele germane, americane, franceze sau englezești care sunt cele mai corecte din lume. Nimic nou; acum 50 de ani dușmanii țării erau americanii și ceilalți capitaliști, cu 100 de ani în urmane dușmăneau bulgarii, austriecii și ungurii, cu care eram în război. Problema este că urâm rușii pentru motive greșite. Ni se spune că rușii au adus comunismul pe tancuri și l-au instalat în România pentru jumătate de secol. Dar, rușii au venit în 1944 și au plecat în 1956; până în 1989 comunismul a fost implementat de români, nu de ruși. Ni se mai spune că rușii ne-au furat bogățiile prin Sovromuri; de fapt a fost vorba de plata despăgubirilor de război pe care le datoram că urmare a implicării noastre în războiul contra URSS. În realitate, ar trebui să urâm rușii pentru ceea ce au făcut din 1956 până în 1989: au sabotat eforturile românești pe scena politică internațională. Politica de independența față de Moscova inițiată de Gheorghe Gheorghiu-Dej și continuată de Nicolae Ceaușescu a fost contracarată de URSS prin intermediul serviciilor secrete și cu ajutorul țărilor socialiste-Ungaria, mai ales, Polonia, Bulgaria sau RDG. De câte ori România făcea câte un pas în afara liniei trasate de sovietici, se întâmplau lucruri ciudate în zonele locuite de minoritatea maghiară. Iar de câte ori minoritatea maghiară se agita cu ordin de la Moscova via Budapesta, liderii români reacționau punând în discuție problema Basarabiei. Tot printr-o acțiune subterană, inițiativele diplomatice ale României erau torpilate de agenții de influență ruși, ba chiar, există istorici (Larry L. Watts) care susțin că Pacepa ar fi fost agent KGB iar dezertarea în SUA a fost doar o misiune de a submina relațiile româno-americane. Ceea ce se întâmplă astăzi, însă, e deja altceva. Isteria anti-rusească rostogolită în spațiul public românesc făcea parte dintr-o campanie de propagandă care, ulterior, s-a transformat în argument politic pentru vânătoarea de vrăjitoare. Pe modelul Mccarthy din anii ’50 (până și Charlie Chaplin a fost nevoit să plece din SUA, acuzat de simpatii comuniste), cine nu are nici un argument la îndemână pentru a-și contrazice oponentul politic, îl acuză că e „pro-rus”. Dacă nu-ți convin opiniile cuiva, nu mai trebuie să te scremi să-ți formulezi contra-argumente. Spune cineva că Pământul e rotund? E pro-rus, se știe. Ești convins de necesitatea vaccinării? Marș de-aice, rusnacule! Crezi în independența Justiției? Ești un postac sovietic! Vrei o Românie independența, care să nu mai fie doar o colonie? Se știe, ești vândut rușilor și încasezi solda în ruble! Vrei ca multinaționalele să plătească impozite în România? ‘rai al dracu’ de agent al lui Putin care ești! Vrei ca românii să aibă salarii cât mai mici, să cumpere arme în loc de manuale școlare, vrei ca procurorii să salte toți parlamentarii și să-i bage la Beciul Domnesc, cei acuzați de corupție să nu mai aibă drept la avocat și să fie condamnați în procese rapide, vrei desființarea sindicatelor, interzicerea oricărui ajutor social, eventual reînființarea șerbiei? Ești un democrat, un pro-occidental, un descuiat la minte și meriți să fii decorat de ambasadele străine! 0 SHARES Share Tweet

