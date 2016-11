România mai poate fi salvata. Dar mai merita?

România se afla intr-o situatie grava, mai grava decât a statelor care ne inconjoara. Economic si social, tara noastra este la pamânt, cu o economie controlata din exterior, cu o criza de medici si asistenti in Sanatate, cu Educatia in pionieze, cu un grad de saracie care afecteaza peste 40 la suta din populatie si cu o elita politica ocupata sa-si dea la gioale in timp ce repeta papagaliceste ca niciodata Tara nu a dus-o mai bine.

Alegerile din aceasta iarna nu vor putea rezolva grava criza de sistem; pentru ca problema este mult prea profunda si doar o innoire de generatii ar putea sa o rezolve cu conditia ca noua generatie sa fie educata corect, in spiritul valorilor nationale, umaniste si – de ce nu? – seculare.

Dar, cu un sistem eductional super-politizat, in care profesorii valorosi sunt mai rari ca iarba de leac deoarece nivelul salariilor descurajeaza performanta, cu o programa scolara neadaptata si, uneori, anti-nationala, este greu de crezut ca scoala româneasca va scoate o generatie de tineri care sa se sacrifice pentru binele tarii.

Pentru ca – sa presupunem prin absurd, ca se vor gasi si dascalii care sa faca apostolat, si tinerii care sa doreasca sa invete, si se va intâmpla si o minune ca absolventii sa fie absorbiti de sistem si sa ajunga in functii de decizie si, mai mult, factorii externi nu se vor impotrivi unei schimbari profunde a societatii. Am curajul sa pariez ca, in aceasta circumstanta cel mai mare dusman al schimbarii va fi poporul. Care s-a obisnuit cu “nu se poate”, “nu avem voie”, “cine te crezi tu sa ne comanzi?”, “lasa ca facem altadata” si asa mai departe. Dar acest gen de impotrivire ar fi doar vârful aisbergului.

Uitati-va in jur. Vi se pare ca vedeti tineri nerabdatori sa invete o meserie? Sau români care sa incerce sa gândeasca ? Care sa respinga manipularea livrata prin retelele sociale, prin mass-media, de catre formatori de opinie inregimentati sau agentii de influenta ai unor Puteri straine? Vi se pare ca exista prea multi români care sa refuze un post caldut si bine platit contra unor spagi sau servicii electorale? Ca sunt prea multi concetateni care refuza sa dea mita atunci când au posibilitatea, care pledeaza pentru respectarea demnitatii altora ori a libertatilor prevazute de Conventia Europeana a Drepturilor Omului?

Realitatea este ca românii nu au fost niciodata niste genii; au avut, insa, norocul – de-a lungul Istoriei – ca s-au gasit unii care sa le salveze pielea, sacrificându-se pe ei insisi. Atunci când românii au avut bunul simt sa-i asculte. Pentru ca inca din antichitate, dupa cum ne povesteste Herodot, geto-dacii nu prea aveau chef sa asculte de liderii politici si nici sa munceasca.

Cum spuneam, inca mai exista sanse ca tara sa fie adusa pe un drum bun, intrebarea este daca pentru un popor care nu vrea sa invete din propriile greseli, care le repeta intr-una, care nu vrea sa-si foloseasca mintea, care accepta sa fie inrobit si condus de cozile de topor ale celor care socotesc faptul ca au dreptul sa ne hotarasca destinele, deci, un asemenea popor mai merita sa fie salvat?