Paolo Bianchi, primarul orășelui italian Collecchio, de lângă Parma, s-a îndrăgostit de țara noastră. Împreună cu soția sa, Elisabetta Sacchi și cu un grup de prieteni, vizitează, pentru al doilea an la rând, plaiurile mioritice. Anul acesta, în programul turistic a intrat și Bacăul Pe ploaie și pe soare Anul trecut a fost Maramureșul. Și a plouat cu găleata. Acum e Moldova. Și e cald ca în cuptorul în care Filareta Dascălu coace plăcintele poale-n brâu. Condiții meteo opuse, peisaje diferite, dar aceeași țară. Și, mai ales, aceeași pasiune pentru această țară. Primarul orașului italian Collecchio, Paolo Bianchi și soția sa Elisabetta Sacchi au făcut o adevărată pasiune pentru România. Indiferent că din cer cad șuvoaie de apă sau săgeți de foc, ei se simt în România ca acasă. Dovadă că, pentru al doilea an la rând, au ales să-și petreacă vacanța aici. Spre deosebire de 2016, când au văzut cum se țipurește în Maramu’, vara aceasta, soții Bianchi și amicii lor au ales să viziteze Bacăul, Iașiul și mânăstirile din Bucovina. Un meniu moldovenesc condimentat cu niscai pește prins chiar în Delta Dunării. „Adevărul este că pentru Delta Dunarii, ai nevoie de cel putin o săptămână ca să o vizitezi ca lumea. Chiar și așa, însă, ne-am putut face o impresie despre Deltă; e grandioasă”, marturisește signor sindaco. Pâine, sare și folclor Mare pasionată de folclor și de etnografie, doamna Sacchi, care stie și de unde vine hora, și cum se cântă Alunelul și ce anume reprezintă Ciuleandra, nu a ratat să asiste la cea de-a 25-a ediție a festivalului internațional de folclor de la Tulcea „Peștisorul de aur”: „Încântător”. Surpriza a venit sâmbătă dimineața. Adică atunci când mica delegație italiană a fost întâmpinată de primarul din Săucești, Valentin Manea, nu doar cu pâine și sare, ci și cu un număr de folclor local. „Ansamblul folcloric de la Săucești a oferit o reprezentație care mi-a mers la inimă”, a marturisit Elisabetta Sacchi. Și Paolo Bianchi a avut parte de suprize la Săucești: „Nu credeam ca Primăria unei localități de dimensiunea Săuceștiului să aibă angajați nu mai puțin de trei angajați specialiști în atragerea de fonduri europene. Noi, la Collecchhio, când derulăm un proiect pe fonduri europene, ne vedem nevoiți să mergem la Parma și să plătim o consultație juridică la un birou specializat”. Tortelli? Nu, salată de vinete Paolo Bianchi s-a declarat plăcut impresionat de Bacău: „E un oraș care îmi place. Sincer. Îl găsesc mai frumos decât Baia Mare, Pitești și Tulcea, iar faptul că are multă verdeață îmi amintește de Parma. OK, amprenta celor mai bine de patru decenii de comunism este încă prezentă, în special în arhitectură, dar este clar că Bacaul, ca de altfel întreaga Românie are acum fața întoarsă către Vest și nu către Est”. Sâmbătă la prânz, italienii au vizitat Prefectura, iar în cursul după-amiezei Observatorul Astronomic. Punctul de rezistență al sejurului băcăuan l-a constituit însă cina servită acasă la Filareta Dascălu, soacra lui Ștefan Coceangă care, în calitate de rezident de mai bine de două decenii în zona Parmei, a clădit un adevărat pod între Collecchio si Bacău. Obișnuiți ai unei gastronomii intrată în patrimoniul Unesco, Paolo Bianchi, Eliabetta Sacchi, Caterina Graiani, Graziani Bizzi, Daniela Fornaciari și Fabrizio Manfredi au marturisit că sunt gata oricând de acum încolo să renunțe la parmiggiano-reggiano, tortelli di zucca sau la trippa alla parmigiana în favoarea sărmăluțelor în frunze de sfeclă, salată de vinete și friptură la tavă cu castraveciori murați. Fără a uita tradiționala mămăligă sau, mai bine zis, „mamaliga, buona- buonissima”. „Să nu-ți tai rădăcinile!” Paolo Bianchi și compania nu au apreciat doar calitatea bucatelor moldovenești, ci și felul de a fi al localnicilor. „Românii sunt foarte amabili și ospitalieri”, mărturisește primarul Bianchi. Se presupune că omul știe ce spune. Cu 400 de suflete, românii reprezintă prima comunitate străină din Collecchio, a doua fiind cea albaneză, iar a treia provenind din Republica Moldova. „Când vii in România, oamenii de aici, prin firea lor, te ajută să-ți depășești statutul de simplu turist. Faptul că putem cunoaște România si cu problemele sale, nu doar cu lucrurile bune, e cel mai important pentru noi”, concluzionează primarul din Collecchio, care are, totuși, și un cuvânt critic la adresa românilor stabiliti temporar sau definitiv în Italia: „Unii uită să-și învețe copii și limba română, axându-se exclusiv pe italiană. E ca si cum ți-ai tăia rădăcinile”. La anul, amicii noștri din Collecchio se vor întoarce în România. „Cred că în 2018 vom vizita Bucureștiul”, spune Elisabetta Sacchi, care dă asigurări că „vom reveni, însă și în zona Bacăului. Mai avem atâtea de văzut aici”. Fie vreme bună, fie vremea rea. Collecchio, casa Parmei

Situat la mai puțin de 13 kilometri de Parma, Collecchio numără aproximativ 15.000 de suflete și este renumit pentru faptul că aici își găsește sediul compania Parlamat, dar și centrul sportiv al divizionarei B de fotbal AC Parma. Pe vremea când era sponsorizată de Parmalat, Parma, cu Buffon, Cannavaro, Veron, Crespo, Thuram, Zola sau Adrian Mutu în echipă obținea succese naționale și internaționale, în vitrina clubului aflându-se două Cupe Uefa, o Cupă a Cupelor, o Supercupă a Europei, dar și trei Cupe ale Italiei.

