Boxerul care a luptat pentru titlul mondial WBC contra lui David Benavidez va asista la Campionatul Național de Box pentru Tineret programat săptămâna viitoare la Sala de Atletism Revenit de la Las Vegas unde a urmărit meciul pentru titlul mondial WBC la super-mijlocie disputat de fostul său elev, Ronald Gavril, directorul SCM Bacău, Relu Auraș a intrat direct în șpan. Pregătind Finalele Campionatului Național de Box pentru Tineret ce se vor disputa în Sala de Atletism din Bacău în perioada 19-23 septembrie. Marea noutate a Finalelor de săptămâna viitoare o reprezintă chiar…Ronald Gavril. Boxerul băcăuan de 31 de ani se va întoarce acasă pentru o scurtă vacanță și se va folosi de acest prilej pentru a asista la Naționalele de Tineret. „Prezența lui Roli va da amploare acestui Campionat Național, care se anunța oricum foarte interesant, în condițiile în care constituie criteriu de selecție pentru Europenele programate în octombrie în Turcia”, a declarat Relu Auraș la conferința de presă organizată ieri, la sediul SCM Bacău și la care a participat și primarul Cosmin Necula. „Fără sprijinul financiar al Consiliului Local, Bacăul nu ar fi putut găzdui această competiție”, a punctat Relu Auraș. „Municipiul Bacău, prin intermediul Consiliului Local, a alocat suma necesară organizării acestui Campionat Național, iar parteneriatul cu SCM Bacău- locul unde cresc campioni precum Ronald Gavril- este unul serios și de durată”. Cel care i-a pus pentru prima dată mănușile în mâini lui Gavril a vorbit despre ascensiunea fostului său elev în boxul profesionist: „Nu-i deloc ușor să reziști în Las Vegas, darmite să te mai impui într-o echipă precum cea condusă de Floyd Mayweather. De altfel, Floyd l-a felicitat pe Roli Gavril pentru modul cum a luptat contra lui Benavidez. «Ești boxer mare» i-a transmis lui Roli. Acum toată lumea îl vrea în gale pe Roli deoarece e spectaculos”. Până la următoarele gale în care va boxa, Ronald Gavril va fi prezent însă la Naționalele din Bacău. Acolo unde îi va urmări și pe boxerii legitimați la SCM- CSM: Anton Iliescu și Petrică Sabău (ambii 56 kg), Gabriel Dinu (64 kg), Alex Frumosu și Marius Câțu (69 kg), Florin Simion (75) și Alberto Biro (81 kg). „Viitorul boxului băcăuan și românesc”, cum l-a etichetat coordonatorul lotului național de tineret, Relu Auraș. 0 SHARES Share Tweet

