Roboți, prototipuri și pneumobile la Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Cei 22 de studenți ai Facultății de Inginerie, de la programul de studii Mecatronică, din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, au susținut vineri, 7 iulie, examenul de licență, partea practică, în fața decanului, prof. univ.dr. ing. Valentin Zichil, și a profesorilor coordonatori de proiecte de diplomă, printre care prof.univ.dr.ing. Liliana Topliceanu, prof.univ.dr.ing. Petru Livinți, prof.univ.dr.ing. George Culea, prof.univ.dr.ing. Adrian Ghenade, prof.univ.dr.ing. Gheorghe Stan, conf.univ.dr. ing. Dan Rotar, șef lucrări dr. ing. Gabriel Puiu și șef lucrări dr. ing. Dragoș Andrioaia.

„Toate aceste lucrări sunt machete de roboți, pentru că sunt realizate la scară mai mică, dar ele reproduc o realizare industrială. Fiecare dintre noi am coordonat un grup de studenți, fie pe lucrări comune, fie pe lucrări individuale”, ne-a declarat prof.univ.dr.ing. Liliana Topliceanu. Aceste realizări practice ale proiectelor de diplomă probează competența absolvenților în acest domeniu de vârf al tehnicii, domeniu solicitat de mediul economic din județ și din țară. Roboții, de diferite dimensiuni și dedicați diferitelor domenii, au fost prezentați în stare de funcționare, demonstrându-și abilitățile și precizia.



„Eu am realizat o platformă mobilă, cu braț articulat, construită pe două părți majore și comandată printr-o unitate centrală. Este un proiect individual, la care am lucrat aproximativ trei luni, pe o idee personală. Sunt din Bacău. Am ales Ingineria pentru că stimulează inteligența omului, pentru că ne stimulează să evoluăm. Ingineria a fost prima mea opțiune atunci când am aplicat pentru admiterea la facultate. Mi-a plăcut de prima oară, mai ales pe această specialitate. Voi continua studiile, la master, tot pe Mecatronică, și apoi intenționez chiar să urmez și un doctorat în domeniu. O iau pas cu pas, pentru ca vreau să mă perfecționez.”

Adrian Tamaș, absolvent al Facultății de Inginerie, Mecatronică

Studenții de la Mecatronică urmează studiile de licență timp de patru ani, care se finalizează cu o lucrare scrisă, dar și cu prezentare de astfel de proiecte, de execuții practice. „Mecatronica este un program de studii din ce în ce mai căutat la noi, dar și o specializare căutată pe piața muncii. Proiectele de final ale studenților au un scop didactic și trebuie să conțină neapărat trei elemente: o parte de mecanică, una de electronică și una de programare IT. Lucrările sunt bune, diferite, de la an la an din ce în ce mai dezvoltate, ceea ce ne bucură și ne face să fim mândri de absolvenții noștri”, a precizat și prof. univ. dr. ing. Gheorghe Stan, coordonator de proiecte.

În cadrul acestor prezentări, „vedetele” au fost prototipurile a două automobile cu propulsie integral pneumatică, participante la concursuri internaţionale, creaţie a studenţilor de la Mecatronică. Echipa care a lucrat la aceste prototipuri este formată din studenții /absolvenții Florin Hurmuz, Andrei Mihăiță Surdu (liderul echipei) și Stelian Anchidin, coordonați de profesorul Gabriel Puiu.

„Este un vehicul pneumatic, are o sursă de propulsie ce folosește ca energie aerul comprimat, mai exact azot îmbuteliat la o persiune de 200 de bari și un volum de 20 l. Mașina are un circuit pneumatic, cu doi cilindri și folosește o transmisie prin șurub și piuliță, care este transferată la un sistem de cuplaj, apoi la o cutie de viteză și în cele roți”, au explicat studenții care au participat la crearea și dezvoltarea acestui model. Cele două pneumobile au participat deja la competiția internațională a proiectelor studenților de la Mecatronică, din universitățile din Europa, care are loc de zece ani în Ungaria. „Deja suntem la al treilea model prezentat în acest concurs. Anul acesta am obținut un loc foarte bun. Am avut o mică problemă tehnică ce nu ne-a permis să ne situăm în top 3, dar suntem în top 10 și suntem mulțumiți”, au mai explicat cei care vineri s-au prezentat ca studenți ai facultății, dar deja putem vorbi despre ei ca adevărați ingineri. Vor urma cu toții studii de master și doctorat, după cum ne-au declarat, tot la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

„Domeniul Mecatronică, fiind un domeniu nou, se dezvoltă de la an la an, de aceea și la studenții noștri, viitori ingineri, vedem de la an la an o evoluție. Este un hibrid, care mereu are loc de dezvoltare. Cum se vede și în prezentarea lucrărilor de licență, pentru că avem proiecte de la drone, până la roboți și pneumobile, mașini cu aer, care au participat și în competiții internaționale și astfel și-au verificat nivelul față de alte universități europene. Pentru anul universitar viitor, Mecatronica rămâne un program de studii în universitatea noastră, mai ales că este căutată pe piată muncii, pe master avem Mecatronică avansată, iar la doctorat Ingineria Industrială, care este la granița cu mecatronica.” Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff, președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău



„Prin aceste prezentări de lucrări practice ale studenților de la Mecatronică se face dovada creativității lor. Cu toții, profesori și studenți, au fost implicați în realizarea acestor modele demonstrative. Ne mândrim cu pneumobilele care au participat deja la competiții naționale și internaționale, dar și cu celelate lucrări care an de an se îmbunătățesc. Toate realizările sunt făcute cu scop industrial, pot fi aplicate în tehnică și chiar se pot dezvolta și pot deveni modele de studiu pentru generațiile viitoare de studenți.”

Prof. univ.dr. Valentin Zichil, decanul Facultății de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Mecatronica este o specializare multidisciplinară care combină în același timp cunoștințe din Mecanică, Electronică și Informatică. În anul universitar viitor, studenții care vor să opteze pe această specializare au la dispoziție 26 de locuri la învățământ fără taxă și 34, la cu taxă, pentru studii de licență, iar cei care doresc să-și continue pregătirea și pe programe de master, pe o durată de doi ani, pot alege unul din cele 50 de locuri pentru „Mecatronică avansată”.

Prezentarea lucrărilor de licență a absolvenților de la Mecatronică a fost sprijinită și de conducerea universității, prin rectorul prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, dar și de prorector pentru etica şi imaginea universităţii, conf.univ.dr. Cristina Cîrtiță Buzoianu.

