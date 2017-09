Riscul de a suferi de depresie este cu atât mai mic cu cât crește gradul de educație, relevă raportul anual al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind educația. Documentul constată că persoanele mai bine pregătite au oportunități mai bune de angajare și salarii mai mari, factori care ”reduc prevalența anxietății”, relatează France Presse. Persoanele mai instruite au ”rate mai scăzute de morbiditate și o speranță de viață mai lungă”, reamintește raportul ”Education at a Glance”, publicat marți, menționând că „sistemele de educație pot contribui și la reducerea depresiei”, deoarece „indivizii mai bine educați sunt în general mai buni pe piața muncii”, ceea ce diminuează ”prevalența anxietății și a depresiei”. Aceste concluzii se bazează pe un sondaj amplu privind sănătatea, EHIS, realizat prin interviuri în mai multe țări europene în 2014, ale cărui rezultate au fost publicate în acest an. În aceste țări, 8% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani au spus că au suferit de depresie în cele 12 luni anterioare interviului, iar „prevalența depresiei declarate de respondenți variază semnificativ în funcție de nivelul de educație”. Astfel, în medie, procentul depresivilor este de două ori mai mare la adulții care nu au finalizat liceul (12%) decât în rândul absolvenților de învățământ superior (6%). Diferența este de 3 puncte procentuale între cei care au doar bacalaureatul și cei cu studii superioare. ”Procentul adulților care spun că suferă de depresie se diminuează în fiecare etapă succesivă de studii”, notează raportul anual al OCDE. Educația „contribuie la dezvoltarea unui set de competențe”, dar acestea nu au același impact asupra depresiei, se adaugă în document. Astfel, consolidarea abilităților sociale și emoționale, cum ar fi stima de sine, are un impact mai mare decât consolidarea abilităților matematice sau literare. Depresia are cauze multiple, însă riscul acesteia crește în condiții de șomaj sau inactivitate, două situații care uneori conduc la singurătate și probleme de bani. „Creșterea nivelului de pregătire le oferă oamenilor instrumente mai bune pentru a face față acestui factor de risc”, subliniază raportul ”Education at a Glance”. AGERPRES 2 SHARES Share Tweet

