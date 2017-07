Ultima “gaselnita” a unor noi dispute in sedintele consiliilor locale ale mai multor localitati din judetul Bacau o constituie aprobarea proiectelor de hotarâre privind nomenclatura stradala. La sedinta Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare, desfasurata cu câteva zile in urma, când s-a luat in discutie proiectul de hotarâre mentionat au fost facute cunoscute câteva propuneri venite din partea unui fiu al satului Radeana, Leonard Croitoru. Acesta doreste ca drumul principal care strabate satul Radeana sa primeasca una din denumirile “Logofat Stefan Dumitrascu” (personalitate ce a ctitorit in anul 1628 biserica satului) ori “Iordache Donici” (care a fost proprietar al mosiei Radeana la mijlocul secolului al XVIII-lea). De asemenea, Leonard Croitoru a mai propus ca drumul principal spre scoala din acest sat sa se numeasca “strada Preot Gheorghe Alexandrescu” (ce a pastorit credinciosii in Radeana timp de peste 40 de ani) iar strada de-a lungul drumului national Onesti – Adjud sa se numeasca “Ghita Irimia” (care a fost unul din renumitii floricultori din tara). Dezbatând aceste propuneri consilierii locali ai comunei Stefan cel Mare au considerat ca “trebuie simplificate lucrurile in ceea ce priveste denumirea ulitelor, indiferent ca este vorba de Radeana sau de celelalte sate ale comunei – Bogdana, Negoiesti, Jevreni, Gutinas.“ In timp ce consilierul local Romeo Marin (PNL) a mentionat ca “putem imbunatati nomenclatorul stradal, sa iesim din banalul < >,pentru a da o nota istorica unor strazi”, primarul comunei Stefan cel Mare, Ioan Vlasie a mentionat ca “din momentul aprobarii nomenclatorului stradal, acesta va fi trimis la posta si va intra in vigoare”. Discutiile foarte aprinse au facut ca fiecare propunere a lui Leonard Croitoru sa fie supusa la vot iar rezultatul a fost unul… neasteptat: nici una din propunerile menite a numi unele drumuri din Radeana in semn de recunostinta pentru personalitatile locului nu a fost votata! S-a vorbit in schimb, in final, de faptul ca inainte de dezbaterea acestui proiect de hotarâre privind aprobarea nomenclaturii stradale era foarte util un sondaj de opinie in rândul cetatenilor. 7 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.