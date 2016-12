Contrasens „Revoluția” antiromânească din HarCov de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În decembrie 1989, în vreme ce în toată țara aveau loc manifestații și chiar lupte de stradă care au dus la căderea regimului, în județele Harghita și Covasna populația de origine maghiară, influențată de propaganda unor agenți de influență, se lupta cu românii. Sediile Miliției și ale Securității din mai multe localități au fost atacate de etnici maghiari și secui. Conform Raportului Comisiei Parlamentare Hargita – Covasna, 38 de sedii de miliție și securitate din cele două județe au fost distruse total sau parțial. 200 de locuințe aparținând milițienilor și cadrelor de securitate au fost devastate, jefuite și incendiate. Toate acestea au durat trei zile, iar agresorii au căutat cadrele ministerului de interne de etnie română. Conform raportului citat, actele de violență au avut loc în urma apelurilor prin stații de amplificare. În cele două județe au fost ucise atunci șapte persoane, între care și șeful Miliției economice din Târgu Secuiesc, omorât de mulțime pe stradă. De exemplu, în ziua de 22 decembrie 1989, în comuna Dealu, mai mulți indivizi sosiți de la Odorheiul Secuiesc atacă postul de miliție, îl ucid pe plutonierul Cheuchişan Liviu Teofil și încearcă să-j jupoaie cu furculița. „Această acţiune a avut loc în prezența soţiei şi a celor doi copii mici” – se arată în raportul comisiei care a investigat evenimentele. „La această acţiune a asistat aproape toată populaţia din comună, dar nimeni nu a intervenit să-l apere pe cel agresat. Acesta deşi a avut tot timpul pistolul asupra sa, nu l-a folosit. Abia a doua zi după amiază cadavrul a putut fi ridicat fiind descoperit în grădina casei, despuiat şi acoperit cu crengi”. Alte peste 100 de cadre de miliție și securitate au fost agresate. Sunt furate peste 450 de arme și 17.000 de cartușe. Din luna ianuarie 1990 a început epurarea etnică: directorii români ai întreprinderilor de stat sunt înlocuiți cu secui sau maghiari. Monumente și biserici românești sunt profanate. Urmează binecunoscutul episod de la Târgu Mureș, urmat de exodul populației românești din zonele locuite majorita de maghiari.

Ani de zile autoritățile naționale au fost prea timorate ca să poată reacționa. Cei vinovați de aceste atrocități nu au fost pedepsiți, mulți dintre ei au fugit în Ungaria. Ce este mai tragic este că aceste evenimente nu au fost opera unor dezaxați, ci au fost premeditate și organizate cu ajutorul serviciilor secrete ale altor țări.

