Modificarile aduse la Legile justitiei, puse in dezbatere publica de Ministerul Justitiei, au provocat revolta in rândul avocatilor. Una dintre propunerile legislative modifica statutul judecatorilor si procurorilor astfel incât magistratilor care au peste 18 ani vechime in profesie sa li se permita accesul in avocatura fara examen – initiativa criticata de majoritatea Barourilor din tara si considerata abuziva.

Propunerea legislativa, reclama avocatii, aduce privilegii judecatorilor, procurorilor, magistratilor asistenti si personalului de specialitate juridica asimilat acestora. Si Consiliul Baroului Bacau se opune acestor modificari, aratând ca propunerea incalca principiul independentei profesiei de avocat, precum si principiul autonomiei de organizare si functionare.

„Reglementarea caracteristica intrarii in profesie este modificata abrupt, fara ca organele de conducere ale profesiei sa aiba posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere. (…)

Prin aceasta modificare legislativa se creeaza o dubla discriminare cu privire la accesul in profesia de avocat, mai intâi prin crearea unei situatii mai favorabile, fara o justificare temeinica, pentru o anume categorie de juristi (magistrati care au 18 ani vechime) in detrimentul altor categorii de juristi (magistrati care nu au 18 ani vechime, consilieri juridici, notari, mediatori, executori judecatoresti, judecatori ai Curtii Constitutionale – acestia din urma care indeplinesc conditia de vechime) si mai apoi prin crearea unei discriminari intre candidatii ce acced in profesia de avocat, unii având calitatea de fosti magistrati si altii care nu au aceasta calitate, discriminare intemeiata exclusiv pe criteriul unei foste calitati si a unei vechimi oarecare”, explica avocatul Gigi Candet, decanul Baroului Bacau, in notificarea trimisa UNBR.