Revolta primarilor liberali

* mai multi primari liberali acuza derularea unor alegeri defectuoase pentru stabilirea candidatilor la alegerile parlamentare * deputatul Ionel Palar spune ca au fost pasii conform statutului partidului

Desemnarea candidatilor la alegerile parlamentare a provocat revolta mai multor primari liberali din judet, care au trimis un memoriu conducerii nationale a PNL, in semn de protest.

Mesajul transmis porneste de la un preambul al carui text il redam integral: „Un grup de primari, in frunte cu presedintele de onoare, dl.Baban Gheorghe (primar PNL 4 mandate, com. Oncesti, jud. Bacau), am inaintat conducerii nationale un protest si o propunere inregistrata la sediul central pentru a fi analizata in Biroul Politic National al PNL din 20.10.2016.

Initial protestul urma sa fie semnat de 17 primari PNL din judetul Bacau, dar pe parcursul deplasarii dintr-o localitate in alta o parte au fost sunati de catre doamna Tudorita Lungu si de catre dl.Palar Ionel (copresedinti PNL Bacau) si presati sa nu semneze (ca nu vor mai fi ajutati, bla, bla, bla) si in consecinta acestia ne-au rugat sa nu-i „expunem”, desi ramân alaturi de demersul nostru.

BPN al PNL ignora acest demers, desi documentul a fost depus si inregistrat la secretariatul general din str.Modrogan nr.1”.

Textul este semnat de Gheorghe Baban, deputatul Viorica Marcu, primarul Valentin Moraru si primarul Cristi Istoc.

Iata si textul memoriului proriu-zis depus la sediul PNL din Bucuresti: „Noi, primarii PNL din judet, va transmitem marea noastra dezamagire pentru modul in care s-a desasurat sedinta Biroului Politic Judetean al PNL Bacau, din data de 16 octombrie 2016, organism din care facem parte.

Intelesem ca suntem chemati sa votam candidatii pentru Alegerile Parlamentare din 11 decembrie, prin vot secret, dar – stupoare! – acest lucru a fost refuzat de conducerea partidului, desi s-a cerut insistent acest lucru de catre cei care au luat cuvântul.

Tot timpul ni se spune ca suntem importanti pentru partid, dar daca-i asa, de ce nu ar conta si parerea noastra in desemnarea candidatilor? Sau misiunea noastra este doar de a aduce voturi? In alte judete s-a respectat votul secret. Bravo lor, felicitari! Cerem convocarea imediata a unui Birou Politic Judetean in care sa ne desemnam candidatii prin vot secret”, se spune intr-un memoriu trimis in 19 octombrie conducerii nationale, semnat de Gheorghe Baban, fost primar timp de patru mandate la Oncesti, presedinte de onoare al PNL Bacau, primarul Traian Ghergheluca, din Traian, viceprimarul Lucian Husanu, tot din Traian, primarul Calin Ciubotaru, din Itesti, primarul Cristian Istoc, din Buhoci, primarul Daniel Octavian Taranu, din Vultureni, din Rachitoasa, primarul Ion Ciuche, din Izvoru Berheciului.

Aceste documente au ajuns insa si la presa, ceea ce, se pare, nu ar fi trebuit sa se intâmple, fiindca tin exclusiv de bucataria interna a PNL.

„Nu este un protest, este vorba doar despre un memoriu trimis la PNL, un memoriu statutar, , care din nefericire a ajuns in presa, desi trebuia sa urmeze parcursul firesc al regulilor din partid. Cât priveste alegerile pentru desemnarea candidatilor la alegerile parlamentare, ele s-au desfasurat in forurile statutare, respectând litera si spiritul statutului.

De altfel, au si fost validate in Biroul Politic National. Dreptul colegilor de a se manifesta, din punct de vedere uman e de inteles, dar toate lucrurile trebuiesc rezolvate strict in interiorul partidului. Cât priveste votul secret, statutul Partidului National Liberal prevede urmatarele lucruri: Biroul Politic Judetean propune lista de candidati Comitetului Director Judetean spre validare si este propusa spre aprobare Biroului Politic National.

Deci, ultimul cuvânt la orice filiala din aceasta tara si la orice partid pentru alegerile parlamentare este al BNP. Toti pasii statutari au fost respectati. De altfel, a fost si o comisie constituita din cinci primari ai PNL, care au facut o selectie foarte drastica a candidatilor, dupa reguli foarte clare aprobate in BPJ”, a declarat deputatul Ionel Palar, presedintele PNL Bacau si primul pe listele de candidati din partea liberalilor la Camera Deputatilor.

Organizatia liberala bacauana este macinata in ultimele saptamâni de mai multe probleme. Una dintre ele este refuzul de a mai candida a senatorului Dragos Luchian si deputatulului Viorica Marcu, drept asumare a esecului din alegerile locale si din dorinta declarata de a ajuta astfel la promovarea unor tineri. Cei doi i-au indemnat si pe ceilalti liberali de frunte sa faca la fel, insa deputatul Ionel Palar si vicepresedintele PNL Bacau, Tudorita Lungu, au optat pentru a fi fruntasi pe lista de candidati la Camera Deputatilor.

Se contureaza astfel aspectul unei organizatii dezbinate, ceea ce pentru simpatizantii liberalilor ar putea insemna inca o dezamagire in alegeri.