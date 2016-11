Revolta in Colonesti

Suparati ca drumul dintre Spria si Satul Nou “e un dezastru” si ca s-a turnat doar un strat subtire de asfalt pe nici un kilometru, locuitorii comunei Colonesti au organizat un miting, miercuri, la intersectia cu DJ 241.

Dimineata, la ora 9, se adunasera deja protestatarii. “Drumul e foarte greu practicabil, arata Ion Nicuta. Când ploua, de pe pante se scurge apa cu noroi cu tot, iar iarna se fac praguri.”

Plin de gropi si de santuri, drumul e un cosmar pentru soferi: „E greu de circulat si cu masina, si cu caruta, si pe jos. La noi vine Salvarea o data la doua zile, inchipuiti-va ce se intâmpla iarna! Noroc ca Primaria are tractor! Toamna si primavara se fac balti adânci, nici nu stii când calci pâna unde intri!”. Proiect de reabilitare exista, dar nu a fost realizat.

„Asfaltarea drumului Spria-Satu Nou, pentru care am obtinut finantare prin PNDL, trebuia finalizata in noiembrie 2015, declara Valentin Mirzac, primarul comunei. Contractul cu Ministerul Dezvoltarii a fost incheiat in august 2014, iar cu firma de constructii, in noiembrie 2014. Dupa doi ani, nici 15 la suta din lucrare nu s-a efectuat.”

Reabilitarea celor 4,3 km de drum comunal, care trebuia terminata in 2015, costa 4,83 milioane de lei. Pe circa 900 m s-a turnat primul strat dar acesta, nefiind protejat, se va face praf la iarna.

“Ne-ar trebui 70 de ani!

Marele pericol e pierderea finantarii obtinute prin PNDL. “Noi mai avem contract cu Ministerul Dezvoltarii un an, dupa care vom pierde suma alocata pe aceasta investitie. I-am tot invitat pe constructori la discutii, i-am tot somat, apoi i-am chemat in instanta, dar degeaba. La Judecatorie au zis ca nu e de competenta lor din cauza ca suma e mare si ne-au trimis la Tribunal. Tribunalul a dat termen pe 9 noiembrie, dar tare mi-e teama ca procesul va dura mai mult de un an.

Firma poate cere amânari ca sa-si puna avocat, sa prezinte documente si se va tergiversa”, arata primarul. Asadar, in august 2017, comuna Colonesti va pierde cele 4,83 de milioane de lei repartizate de Ministerul Dezvoltarii in 2014.

„Noi avem venituri proprii de 70.000 de lei pe an. Fara sa facem alte cheltuii, ne-ar trebui 70 de ani ca sa strângem suma necesara reabilitarii acestui drum”, afirma Valentin Mirzac, apoi adauga:

„Pentru noi e de vis aceasta finantare!” Primarul crede ca institutiile publice ar trebui sa se implice, mai exact „Prefectura sa medieze conflictul cu firma de constructii, iar instanta sa urgenteze termenele.”

Daca situatia nu se va rezolva, locuitorii, care nu-si doresc decât sa poata circula „in conditii normale, omenesti”, vor protesta, in continuare, „la toate forurile care ne pot ajuta!”