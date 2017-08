Cea de-a patra ediție a Festivalului Educațional „Zilele Parcului Gherăiești” care se va defsășura în perioada 25-29 august va avea sloganul „Culori în Parcul Gherăiești”. Evenimentul, organizat de Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA, sub umbrela Bacău – Capitala Tineretului din România, va debuta vineri, 25 august, cu un Marș al Voluntarilor, urmând ca pe scena din Parcul Gherăiești să se deruleze diferite activități culturale. În zilele de 26 și 27 august 2017, în parcul Gherăiești vor fi organizate activități educaționale (workshopuri de dezvoltare personală, creativitate, atelier handmade etc.) facilitate de organizații nonguvernamentale din Bacău, activități culturale ( concerte, dansuri, piese de teatru etc.) susținute de tineri băcăuani sau trupe locale, dar și activități (crossuri de alergat și pe bicicletă, workshopuri pentru un stil de viață sănătos, jocuri de familie etc.) și multe alte surprize. 1 SHARES Share Tweet

