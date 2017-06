Contrasens Reversul medaliei de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Oficial, în Venezuela, poporul s-a revoltat împotriva dictatorului și dorește să-l dea jos; dictatorul nemilos, însă, pune soldații să-l apere de mulțime și ucide demonstranții pașnici. Scenariul care ne este livrat este același ca în cazul „Primăverii Arabe” sau al revolutiilor colorate din Europa de Est. Doar că, la fel ca și în alte cazuri, ceea ce vedem la televizor nu are nici o legătură cu realitatea. Venezuela se confruntă cu o problemă gravă economică, generată de scăderea prețurilor la petrol pe piețele internaționale. Țara are cele mai mari rezerve de petrol din America Latină iar prețul transportului către SUA este mult mai mic decât cel al petrolului din Orientul Mijlociu. Ca să nu mai punem la socoteală riscurile care însoțesc petrolul extras din Orient. Avem, deci, o explicație pentru interesul american în ceea ce privește „exportul de democrație” în Venezuela. Asta nu înseamnă că demonstrațiile nu există. Sunt mii de oameni care ies în stradă. Dar nu pașnic, cum prezintă canalele TV nord-americane. Imagini cu demonstranți violenți, care amenință jurnaliștii sau care chiar trag cu arme de foc în ziariști nu sunt difuzate de media occidentală. Dacă veți avea curiozitatea să urmăriți, pe Internet, canalul teleSUR, care acoperă America Latină, veți avea surprize. Corespondentul de la Caracas, Adriana Sivori, s-a trezit cu un glonte în spate în timpul unei demonstrații și a fost salvată de vesta antiglonț. Mai târziu, pe Twitter, manifestanții au amenințat-o cu moartea. O echipă de la Globovision a fost stropită cu benzină de un grup de protestatari care a vrut să le dea foc jurnaliștilor. Sivori spune că violența împotrivă ziariștilor este o politică deliberată a Opoziției. Violențele din Venezuela au produs până acum zeci de morți, pe care Opoziția de dreapta îi pune pe seama Guvernului. Într-un raport prezentat de autorități, însă, se precizează că majoritatea celor decedați nu erau protestatari. De exemplu, opt oameni au murit electrocutați în timp ce jefuiau o brutărie în districtul El Valle iar alți șase au fost uciși de prăbușirea baricadelor ridicate pe străzi. Pe de altă parte s-a semnalat uciderea mai multor simpatizanți ai forțelor de stânga, despre care se bănuiește că au fost uciși la comandă. Fără îndoială, situația de la față locului este mult mai complexă și nici autoritățile nu sunt chiar niște îngeri. Însă, cu siguranță, realitatea este alta decât cea prezentată de televiziunile nord-americane. 0 SHARES Share Tweet

